Την αντίθεσή της προς την μουσική που δημιουργείται με τη βοήθεια της Τεχνητής νοημοσύνης εξέφρασε η Κόνι Μεταξά.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου η Κόνι Μεταξά στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή τραγουδίστρια, θέλησε να εκφράσει την αντίθεσή της σχετικά με το γεγονός ότι πολλοί Djs επιλέγουν να παίζουν τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθειας της τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση γύρω από τη χρήση του ΑΙ στη μουσική.

Η ίδια, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό και την απογοήτευσή της, τονίζοντας οι καλλιτέχνες οφείλουν να στηρίζουν τη δουλειά τους και την αυθεντική δημιουργία, αντί να προωθούν τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Στο βίντεο που δημοσίευσε μέσω Instagram Story τοποθετήθηκε επί του θέματος λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Λοιπόν, είμαι σε μια παραλία και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ξεκινάω κίνημα οι Dj να σταματήσουνε να παίζουνε AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι Dj θα είναι ίδιοι. Για ποιον λόγο οι Dj παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία;».

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Μάλιστα, στη σχετική λεζάντα έγραψε: «Cancel του Dj που παίζουν ΑΙ τραγούδια».