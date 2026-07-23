Υποστηρίζει πως οι ιατρικές συμβουλές του ChatGPT «τον έφεραν στα πρόθυρα του θανάτου»

Ένας 55χρονος από τη Φλόριντα έκανε αγωγή στην OpenAI και τον ιδρυτή της, Σαμ Άλτμαν, υποστηρίζοντας ότι οι ιατρικές συμβουλές του ChatGPT «τον έφεραν στα πρόθυρα του θανάτου».

Ο Σκοτ Γουίντερς ισχυρίζεται στην αγωγή πως το ChatGPT του είπε να μην αναζητήσει ιατρική βοήθεια, όταν απευθύνθηκε επανειλημμένα στο chatbot τεχνητής νοημοσύνης, ρωτώντας για συμπτώματα πριν από μία σχεδόν μοιραία πνευμονική εμβολή.

Οι δικηγόροι του πάστορα υποστηρίζουν ότι η πλατφόρμα «επανειλημμένα και επίμονα» έκανε «λανθασμένη διάγνωση», ενώ βασιζόταν σε προηγούμενες συνομιλίες για τη θρησκεία, προκειμένου να τον διαβεβαιώσει ότι θα αναρρώσει.

Άκουγε το ChatGPT, όχι συγγενείς και φίλους

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Σαν Φρανσίσκο στις 21 Ιουλίου, περιγράφει λεπτομερώς πώς ο Γουίντερς- τακτικός χρήστης του ChatGPT- βασίστηκε στην πλατφόρμα για ιατρικές συμβουλές, παρά την προσπάθεια συγγενών και φίλων του να τον πείσουν να πάει σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Γουίντερς υπέστη «πνευμονική εμβολή εξαιτίας πολλαπλών θρόμβων και στους δύο πνεύμονές του, που τον έφεραν στα πρόθυρα του θανάτου».

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Οι δικηγόροι του κατηγορούν την πλατφόρμα ότι χειραγωγώντας τη θρησκευτική ταυτότητα του 55χρονου καλλιέργησε την «επικίνδυνη εξάρτησή του από το εργαλείο» και πως «υπονόμευσε την ικανότητά του να παίρνει λογικές αποφάσεις, τον απομόνωσε από μέλη της οικογενείας του που τον παρότρυναν να αναζητήσει ιατρική φροντίδα και τον έπεισε ότι η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας ήταν περιττή, ακόμα και δυνητικά θανατηφόρα».

Σε άλλο σημείο η αγωγή περιγράφει τον Γουίντερς ως ένα «ευάλωτο» άτομο, που η εξάρτησή του από το ChatGPT τον έκανε να χάσει το σπίτι του και τη δουλειά του. Με την αγωγή διεκδικεί αποζημίωση και να υιοθετηθούν διασφαλίσεις, προκειμένου να προστατευθούν άλλοι χρήστες.

Πηγή: BBC