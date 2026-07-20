Πολλά τα λεφτά Μπεν...

Το Netflix φέρεται να έχει δώσει πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για τη μυστηριώδη AI start-up του Μπεν Άφλεκ, InterPositive.

Τον περασμένο Μάρτιο, και σε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την αποχώρησή του από την προσφορά για την Warner Bros Discovery, το Netflix απέκτησε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε ο Άφλεκ, έναντι του ποσού των 600 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με εκτίμηση του Bloomberg.



Και ενώ ο streamer δεν έχει σχολιάσει αυτή την αναφορά, το ποσό τελικά αποκαλύφθηκε την Παρασκευή (17 Ιουλίου) σε έγγραφο που υποβλήθηκε στο SEC (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ) και το οποίο ανέφερε ότι το Netflix είχε πληρώσει 587 εκατομμύρια δολάρια για την InterPositive, σε μετρητά. Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η αποκάλυψη έγινε στην κατάθεση του εγγράφου Form 10-Q της εταιρείας [τριμηνιαία οικονομική έκθεση που υποχρεούνται να καταθέτουν όλες οι δημόσιες εταιρείες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC)].



Ο Μπεν Άφλεκ εμφανίζεται ως ο μοναδικός ιδρυτής της InterPositive, η οποία ισχυρίζεται ότι «συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία». «Ήξερα ότι είχα μια ευθύνη προς τους συναδέλφους μου και τη βιομηχανία μας να προστατεύσω τη δύναμη της ανθρώπινης δημιουργικότητας και τους ανθρώπους πίσω από αυτήν. Δημιουργώντας την InterPositive, επιδίωξα να κάνω ακριβώς αυτό», έγραφε ο ηθοποιός για την εταιρεία σε μια ανάρτηση εκείνη την εποχή.

«Από την εφεύρεση της κινούμενης εικόνας μέχρι τη μετάβαση στο ψηφιακό, από την καταγραφή κίνησης μέχρι την εικονική παραγωγή, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί παράλληλα με τους δημιουργούς που τη χρησιμοποιούν. Η κοινή μας δέσμευση να συνεχίσουμε αυτή την κληρονομιά καθιστά τη συνεργασία μας ένα φυσικό επόμενο βήμα, σε συνδυασμό με τη δεκαετή εμπειρία του Netflix στην υπεύθυνη εφαρμογή και ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Πρόσφατα, ο Τεντ Σαράντος του Netflix αποκάλυψε ότι –μόνο για φέτος– περίπου 300 τίτλοι της πλατφόρμας χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε επίπεδο και διαδικασία παραγωγής ενός προγράμματος.