Το Netflix λέει ότι κερδίζει χρόνο και χρήμα με τη μαζική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

To Netflix αποκάλυψε -ευθαρσώς και χωρίς περιστροφές- ότι (μόνο φέτος) περίπου 300 τίτλοι της πλατφόρμας έχουν κάνει χρήση εργαλείων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης.



Η αποκάλυψη έγινε χθες Πέμπτη (16/07) κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου. Η εταιρεία, σε επιστολή, ενημέρωσε τους μετόχους της ότι η χρήση του ΑΙ επεκτείνεται σε κάθε επίπεδο και της διαδικασίας παραγωγής ενός προγράμματος. δηλαδή από την ανάπτυξη μιας ιδέας και τον σχεδιασμό των σκηνών μέχρι το post production και την κυκλοφορία.



To Netflix ξεχώρισε και ορισμένες παραγωγές ως παραδείγματα όπως τα: «Glory», «Brasil 70: A Saga do Tri» και «The American Experiment». Σύμφωνα με το Netflix, η χρήση της τεχνολογίας βοήθησε στη δημιουργία «πολύπλοκων σκηνών» που περιλάμβαναν αυξημένο πλήθος και σκηνές μάχης.

Η τεχνητή νοημοσύνει κάνει τη δουλειά πιο γρήγορα και πιο φθηνά

Και όπως φαίνεται αυτό είναι μόνο η αρχή καθώς η εταιρεία υποστηρίζει αυτή τη στρατηγική εξηγώντας ότι: «Αυξάνουμε συνεχώς τη χρήση αυτών των εργαλείων για να παραδίδουμε προϊόντα υψηλότερης ποιότητας πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος από τις παραδοσιακές μεθόδους».

Ο «γίγαντας του streaming» υποστηρίζει ανοιχτά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους τομείς της λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στους χρήστες να βρουν νέους τίτλους, της ενίσχυσης της διαφημιστικής του στρατηγικής και της δημιουργίας ενός στούντιο animation με τεχνητή νοημοσύνη. Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο το Netflix απέκτησε την εταιρεία InterPositive, που ιδρύθηκε από τον Μπεν Άφλεκ, με σκοπό να παρέχει στους κινηματογραφιστές εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για όλες τις παραγωγές ταινιών και σειρών.

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δίνουν στους «δημιουργικούς ανθρώπους καλύτερα εργαλεία για να ζωντανέψουν το όραμά τους», πρόσθεσε ο Τεντ Σαράντος. Ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix παρουσίασε ένα βίντεο 17 λεπτών από τη νέα σειρά «The American Experiment», στο οποίο είχαν χρησιμοποιηθεί εργαλεία ΑΙ, σχολιάζοντας ότι «διεύρυναν το εύρος της σειράς που απλά δεν θα ήταν εφικτό πριν» και ότι το δημιούργσαν «στον μισό χρόνο και με το μισό κόστος από ό,τι έκαναν οι παραδοσιακές τεχνικές».

Το ΑΙ δεν θα αντικαταστήσει τους δημιουργούς

Ωστόσο, ο Σαράντος θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι το Netflix δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να αντικαταστήσει τους δημιουργούς.

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«Πιστεύουμε ότι χρειάζονται σπουδαίοι καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν κάτι σπουδαίο, και η τεχνητή νοημοσύνη δεν το αλλάζει αυτό», είπε. «Οι ταινίες δημιουργούνται από ανθρώπους που κάνουν ταινίες. Η τεχνητή νοημοσύνη τους παρέχει καλύτερα εργαλεία για να τα κάνουν ακόμα καλύτερα».



Σε άλλο σημείο, ο Σαράντος εξήγησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα «γρηγορότερα και φθηνότερα» μόνο αν ακολουθούσε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας. «Δεν νομίζω ότι το πιο γρήγορο και φθηνότερο έχει σημασία αν δεν είναι καλύτερο», σημείωσε.

«Πραγματικά πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα η InterPositive, η εταιρεία που αγοράσαμε από τον Μπεν [Άφλεκ], θα βοηθήσει τους δημιουργούς να κάνουν τα πράγματα καλύτερα», πρόσθεσε. «Χρησιμοποιώντας τα δικά τους καθημερινά πλάνα, χρησιμοποιώντας τα δικά τους υλικά παραγωγής για να κάνουν την ταινία που φτιάχνουν, καλύτερη. Απαιτεί ακόμα συγγραφείς και ηθοποιούς και τεχνικούς φωτισμού και όλα τα πράγματα που θα χρησιμοποιούσατε για να φτιάξετε μια ταινία, αλλά να μπορείτε να κάνετε την ταινία πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική», κατέληξε.



Aξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο Τζορτζ Λούκας, ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς του Χόλιγουντ, δήλωσε για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία ταινιών ότι θα αποτελέσει αναπόφευκτο μέρος του μέλλοντος του κινηματογράφου.



Με πληροφορίες από Variety