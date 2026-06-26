Μια νέα δοκιμαστική ενημέρωση του Netflix που απαιτεί ξεχωριστά email για τα ατομικά προφίλ προκαλεί δυσαρέσκεια και απογοήτευση στα νοικοκυριά που μοιράζονται μια οθόνη.

Τις τελευταίες ημέρες το Netflix έχει προχωρήσει σε μια νέα ενημέρωση που πραγματοποιείται δοκιμαστικά σε επιλεγμένους συνδρομητές και η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι χρήστες αναφέρουν ότι τα υπο-προφίλ απαιτείται να συνδεθούν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας μια νέα, διαφορετική διεύθυνση email.

Αν έχετε συνδεθεί στο Netflix τις τελευταίες εβδομάδες, ίσως έχετε δεχθεί μια ειδοποίηση που δεν παρακάμπτεται και η οποία απαιτεί να προσθέσετε μια (διαφορετική) μοναδική διεύθυνση email στο ατομικό σας προφίλ για να συνεχίσετε.

Η ειδοποίηση αναφέρει: «Έρχονται εξατομικευμένοι νέοι τρόποι για να απολαύσετε το Netflix. Προσθέστε ένα email στο προφίλ σας για ευκολότερη πρόσβαση, ανάκτηση του λογαριασμού σας, εξατομικευμένες προτάσεις και άλλα».

Ιστορικά, οι λογαριασμοί του Netflix λειτουργούσαν υπό μία ενιαία ομπρέλα: μία κύρια διεύθυνση email, έναν κωδικό πρόσβασης και έως πέντε ξεχωριστά προφίλ για όλους στο σπίτι. Αλλά τώρα, το Netflix προσπαθεί να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι (ή να το μπλέξει περισσότερο) με την εισαγωγή ενός ξεχωριστού email για κάθε χρήστη κάτω από τον κύριο λογαριασμό.



Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η αλλαγή δεν είναι παγκόσμια και άρα οι Έλληνες συνδρομητές του streamer μπορεί να μην την έχουν συναντήσει ακόμα.

Στη θεωρία, η λογική του Netflix έχει ένα νόημα. Συνδέοντας ένα email σε ένα δευτερεύον προφίλ, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει επαναφορά κωδικού πρόσβασης, να λάβει τους δικούς του κωδικούς δύο παραγόντων ταυτοποίησης (2FA) και να διαχειριστεί τις ρυθμίσεις γλώσσας και προβολής του χωρίς να χρειάζεται να στείλει μήνυμα στον κύριο κάτοχο του λογαριασμού ζητώντας τον κωδικό του Netflix.

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Πηγή: What' on netflix

Βροχή πέφτουν τα παράπονα των συνδρομητών

Το Cord Cutters News σημειώνει ότι η νέα ενημέρωση δίνει στους δευτερεύοντες χρήστες λίγο περισσότερη αυτονομία. Αλλά για την πλειονότητα των παραδοσιακών, μονοπρόσωπων νοικοκυριών αυτή αποδεικνύεται ότι είναι λίγο πονοκέφαλος, όπως φαίνεται από τα παράπονα που έχουν κατακλύσει το Reddit.

Μια ανάρτηση στο Reddit αποτύπωσε ακριβώς την απογοήτευση και την αγανάκτηση του μέσου συνδρομητή. Ο χρήστης επισήμανε την απόλυτη αχρηστία αυτής της ενημέρωσης για άτομα που μοιράζονται μια μόνο τηλεόραση στο σαλόνι. Με το παλιό σύστημα, απλώς πατούσατε την εφαρμογή του Netflix, εναλλάσσατε μεταξύ «Μαμά», «Μπαμπάς» ή «Παιδιά» και ξεκινούσατε να παρακολουθείτε. Με το νέο σύστημα, οι χρήστες αναγκάζονται να περάσουν από διαδικασίες σύνδεσης ή να επαληθεύσουν μεμονωμένα emails απλώς για να αλλάξουν προφίλ στην ίδια συσκευή.

Ακολουθούν τα κύρια παράπονα που εκφράζουν οι συνδρομητές