Τις τελευταίες ημέρες το Netflix έχει προχωρήσει σε μια νέα ενημέρωση που πραγματοποιείται δοκιμαστικά σε επιλεγμένους συνδρομητές και η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι χρήστες αναφέρουν ότι τα υπο-προφίλ απαιτείται να συνδεθούν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας μια νέα, διαφορετική διεύθυνση email.
Αν έχετε συνδεθεί στο Netflix τις τελευταίες εβδομάδες, ίσως έχετε δεχθεί μια ειδοποίηση που δεν παρακάμπτεται και η οποία απαιτεί να προσθέσετε μια (διαφορετική) μοναδική διεύθυνση email στο ατομικό σας προφίλ για να συνεχίσετε.
Η ειδοποίηση αναφέρει: «Έρχονται εξατομικευμένοι νέοι τρόποι για να απολαύσετε το Netflix. Προσθέστε ένα email στο προφίλ σας για ευκολότερη πρόσβαση, ανάκτηση του λογαριασμού σας, εξατομικευμένες προτάσεις και άλλα».
Ιστορικά, οι λογαριασμοί του Netflix λειτουργούσαν υπό μία ενιαία ομπρέλα: μία κύρια διεύθυνση email, έναν κωδικό πρόσβασης και έως πέντε ξεχωριστά προφίλ για όλους στο σπίτι. Αλλά τώρα, το Netflix προσπαθεί να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι (ή να το μπλέξει περισσότερο) με την εισαγωγή ενός ξεχωριστού email για κάθε χρήστη κάτω από τον κύριο λογαριασμό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η αλλαγή δεν είναι παγκόσμια και άρα οι Έλληνες συνδρομητές του streamer μπορεί να μην την έχουν συναντήσει ακόμα.
Στη θεωρία, η λογική του Netflix έχει ένα νόημα. Συνδέοντας ένα email σε ένα δευτερεύον προφίλ, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει επαναφορά κωδικού πρόσβασης, να λάβει τους δικούς του κωδικούς δύο παραγόντων ταυτοποίησης (2FA) και να διαχειριστεί τις ρυθμίσεις γλώσσας και προβολής του χωρίς να χρειάζεται να στείλει μήνυμα στον κύριο κάτοχο του λογαριασμού ζητώντας τον κωδικό του Netflix.
Πηγή: What' on netflix
Βροχή πέφτουν τα παράπονα των συνδρομητών
Το Cord Cutters News σημειώνει ότι η νέα ενημέρωση δίνει στους δευτερεύοντες χρήστες λίγο περισσότερη αυτονομία. Αλλά για την πλειονότητα των παραδοσιακών, μονοπρόσωπων νοικοκυριών αυτή αποδεικνύεται ότι είναι λίγο πονοκέφαλος, όπως φαίνεται από τα παράπονα που έχουν κατακλύσει το Reddit.
Μια ανάρτηση στο Reddit αποτύπωσε ακριβώς την απογοήτευση και την αγανάκτηση του μέσου συνδρομητή. Ο χρήστης επισήμανε την απόλυτη αχρηστία αυτής της ενημέρωσης για άτομα που μοιράζονται μια μόνο τηλεόραση στο σαλόνι. Με το παλιό σύστημα, απλώς πατούσατε την εφαρμογή του Netflix, εναλλάσσατε μεταξύ «Μαμά», «Μπαμπάς» ή «Παιδιά» και ξεκινούσατε να παρακολουθείτε. Με το νέο σύστημα, οι χρήστες αναγκάζονται να περάσουν από διαδικασίες σύνδεσης ή να επαληθεύσουν μεμονωμένα emails απλώς για να αλλάξουν προφίλ στην ίδια συσκευή.
Ακολουθούν τα κύρια παράπονα που εκφράζουν οι συνδρομητές
- Οι οικογένειες που μοιράζονται μια τηλεόραση δεν θέλουν να συνδέονται και να αποσυνδέονται από διαφορετικούς λογαριασμούς απλώς για να αλλάξουν προφίλ. Αυτό καταστρέφει εντελώς τον αρχικό, απρόσκοπτο σκοπό της οθόνης προφίλ.
- Η διαφημιστική κατηγορία του Netflix είναι μια τεράστια πηγή εσόδων για την εταιρεία. Πολλοί συνδρομητές υποπτεύονται ότι αυτή η κίνηση έχει λιγότερη σχέση με την «ευκολία» και περισσότερη με τη συλλογή εξαιρετικά συγκεκριμένων δημογραφικών δεδομένων και πληροφοριών επικοινωνίας με σκοπό την προβολή καλύτερα στοχευμένων διαφημίσεων—ή για την προετοιμασία των χρηστών για μελλοντικούς διαφορετικούς λογαριασμούς.
- Οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών φέρεται να έχουν ξεκαθαρίσει σε απογοητευμένους συνδρομητές που καλούν για παράπονα, ότι δεν υπάρχει τρόπος να εξαιρεθούν από τη νέα λειτουργία.
- Ορισμένοι συνδρομητές αναφέρουν ότι τα μέλη της οικογένειάς τους που χρησιμοποιούν τον λογαριασμό δεν έχουν διευθύνσεις email (όπως τα παιδιά τους), ενώ άλλοι βρίσκουν λύσεις όπως η χρήση παραλλαγών της τρέχουσας διεύθυνσης email ή η δημιουργία νέων ψεύτικων διευθύνσεων email.