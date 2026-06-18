Ούτε μήνα δεν έκλεισε από την πρεμιέρα της και η νέα σειρά του Netflix κόπηκε έπειτα από μόλις μία σεζόν.

Το Netflix -με συνοπτικές διαδικασίες- ακύρωσε τη σειρά The Boroughs των αδελφών Ντάφερ του Stranger Things, μετά την κυκλοφορία της πρώτης σεζόν.



Η -πολυαναμενόμενη κατά τα άλλα- σειρά έκανε πρεμιέρα στις 21 Μαΐου, πριν από λιγότερο από ένα μήνα και ήταν η πρώτη των Ματ και Ρος Ντάφερ, μετά το Stranger Things, ένα παγκόσμιο χιτ στην ιστορία του Netflix.



Και ενώ το Stranger Things ήταν μια σειρά επιστημονικής φαντασίας με παιδιά, το The Boroughs ήταν μια σειρά επιστημονικής φαντασίας με ενήλικες με πρωταγωνιστές τους ο Άλφρεντ Μολίνα, Τζίνα Ντέιβις ως Ρενέ και άλλους.

Σε έναν φαινομενικά τέλειο οίκο ευγηρίας, μια ομάδα απίθανων ηρώων μάχεται μια απόκοσμη δύναμη που απειλεί να τους στερήσει το μοναδικό πράγμα που εξαντλείται, τον χρόνο.



Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «Στην ηλιόλουστη έκταση της ερήμου του Νέου Μεξικού βρίσκεται το The Boroughs, μια γραφική κοινότητα συνταξιούχων που υπόσχεται στους κατοίκους της τις καλύτερες στιγμές της ζωής τους. Για τον νεοαφιχθέντα όμως Σαμ Κούπερ (Άλφρεντ Μολίνα), ο παράδεισος μοιάζει περισσότερο με φυλακή. Όλα αλλάζουν όταν μια τρομακτική νυχτερινή συνάντηση αποκαλύπτει ότι κάτι τερατώδες παραμονεύει στα περιποιημένα αδιέξοδα δρομάκια. Έχοντας απορριφθεί από τις αρχές ως ένας ακόμη μπερδεμένος ηλικιωμένος, ο Σαμ βρίσκει απρόσμενους συμμάχους σε μια ομάδα περιθωριακών της γειτονιάς: έναν έξυπνο πρώην δημοσιογράφο, έναν πνευματικό ερευνητή, έναν κυνικό μουσικό μάνατζερ και έναν λαμπρό γιατρό που έχει εξαντλήσει τις επιλογές του. Παρεξηγημένοι και υποτιμημένοι, αυτοί οι απρόσμενοι ήρωες πρέπει να ενωθούν για να ξετυλίξουν τη σκοτεινή αλήθεια που κρύβεται στην καρδιά του The Boroughs πριν τελειώσει ο χρόνος τους».

Ο Τζέφρι Άντις και ο Γουίλ Μάθιους είναι οι δημιουργοί και οι showrunners της σειράς, ενώ οι αδελφοί Ντάφερ υπογράφουν την παραγωή.

{https://youtu.be/PsvUvqXoTpE?si=qUTM7yAzG7GwrMcC}

Τι μπορεί να πήγε τόσο στραβά, ώστε να κοπεί τόσο άτσαλα;

Αν και δεν ήταν Stranger Things, το The Boroughs δεν τα πήγε και τόσο άσχημα σε προβολές, αν σκεφτεί κανείς ότι η σειρά βρισκόταν σταθερά στο τοπ 10 του Netflix κάθε εβδομάδα από την κυκλοφορία της στις 21 Μαΐου. Την περασμένη εβδομάδα, ήταν στην 8η θέση των αγγλόφωνων σειρών του streamer και μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει 20.8 εκατομμύρια προβολές.

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Τότε γιατί έπεσε μαχαίρι από το Netflix;

Τα νέα για την ακύρωση ανακοινώθηκαν πρώτα την Τετάρτη (1706) από το Deadline, αποκαλύπτοντας ότι το «Stranger Things με ηλικιωμένους» δεν θα επιστρέψει στις οθόνες μας. Το σοκ ήταν μεγάλο καθώς το Netflix φαινόταν ότι σκέφτεται το μέλλον της σειράς με αισιοδοξία, ενώ είχαν γίνει ακόμη και προκαταρκτικές συζητήσεις για ταυτόχρονα γυρίσματα μιας δεύτερης και τρίτης σεζόν, καθώς και σχέδια για spinoffs.

Ένα μέρος του προβλήματος, λέει μια πηγή στο THR, είναι ότι η επιστημονική φαντασία είναι ακριβή (λόγω ειδικών εφέ και στην προκειμένη περίπτωση ενός γνωστού καστ). Άρα οι Boroughs απλώς δεν βρήκαν αρκετό κοινό που χρειαζόταν για να δικαιολογήσει τον προϋπολογισμό. Ένας άλλος -σημαντικός- παράγοντας σίγουρα είναι, ότι οι Ντάφερ μεταφέρουν τα ταλέντα τους στην Paramount με την οποία υπέγραψαν αποκλειστική συμφωνία. Όχι, οι Boroughs δεν θα τους ακολουθούσαν, αλλά μερικές φορές οι χωρισμοί είναι δύσκολοι...



Μόλις τη Δευτέρα ανακοινώθηκε από την Paramount ότι η ταινία-έκπληξη των Ντάφερ θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 3 Νοεμβρίου 2028.