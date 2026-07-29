Θετικό ήταν το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματοστηρίου Αθηνών και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25.

Με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.540,06 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,75%, έχοντας κινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε θετικό έδαφος.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 364,21 εκατ. ευρώ και ο όγκος των συναλλαγών στα 51,77 εκατ. τεμάχια. Μέσω 40 πακέτων διακινήθηκαν 44,06 εκατ. ευρώ. Η τελική εικόνα της αγοράς ήταν θετική και σε επίπεδο εύρους, καθώς 73 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 57 που υποχώρησαν.

Θετικό ήταν το κλείσιμο και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,72% στις 6.469,7 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.937,6 μονάδες με άνοδο 0,32%, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση παρουσίασε μικρότερες μεταβολές, με τον FTSEM στις 3.031,4 μονάδες και κέρδη 0,12%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τα μεγαλύτερα κέρδη καταγράφηκαν στα διυλιστήρια. Η Motor Oil έκλεισε σε νέο υψηλό στα 50,70 ευρώ, σημειώνοντας άλμα 4,58%, ενώ η Helleniq Energy ακολούθησε με άνοδο 2,89% στα 12,80 ευρώ.

Ισχυρή ανοδική κίνηση πραγματοποίησε και η Jumbo, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 24,30 ευρώ με κέρδη 2,8%. Η ΑΚΤΟΡ έκλεισε στα 9,90 ευρώ, ενισχυμένη κατά 2,06%, ενώ η Allwyn σημείωσε άνοδο 1,5% στα 13,30 ευρώ.

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Σταθερά θετική ήταν η εικόνα της ΔΕΗ, που έκλεισε στα 22,02 ευρώ με άνοδο 1,29%, ενώ η Cenergy ενισχύθηκε κατά 1,27% στα 20,78 ευρώ. Κέρδη 1,05% σημείωσε η Βιοχάλκο, κλείνοντας στα 17,30 ευρώ.

Στις τράπεζες, η Εθνική εμφάνισε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τίτλων, με άνοδο 1,2% και κλείσιμο στα 16,36 ευρώ. Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,18 ευρώ με κέρδη 0,31%, η Πειραιώς στα 9,76 ευρώ με άνοδο 0,25% και η Eurobank στα 4,40 ευρώ, ενισχυμένη κατά 0,18%.

Η Πειραιώς είχε κινηθεί ενδοσυνεδριακά έως τα 9,95 ευρώ, ωστόσο οι δημοπρασίες περιόρισαν σημαντικά τα κέρδη της. Παρέμεινε πάντως πρώτη σε συναλλακτική δραστηριότητα, με τζίρο 60,7 εκατ. ευρώ. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν συνολικά συναλλαγές άνω των 188 εκατ. ευρώ, περισσότερο δηλαδή από το ήμισυ του συνολικού τζίρου.

Η Metlen έκλεισε στα 44,90 ευρώ με άνοδο 0,9%, συνεχίζοντας τη θετική της πορεία, καθώς μετρά επτά ανοδικές συνεδριάσεις στις τελευταίες οκτώ.

Στον αντίποδα, από τις μεγαλύτερες πιέσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση δέχθηκε η Τράπεζα Κύπρου, η οποία υποχώρησε κατά 1,46%. Ακολούθησε η Optima Bank με πτώση 1,35%.

Αρνητικό ήταν το κλείσιμο και για την ΕΛΧΑ, η οποία, παρά την αρχική άνοδο έως τα 3,78 ευρώ και το +3,3%, άλλαξε κατεύθυνση και ολοκλήρωσε στα 3,64 ευρώ με απώλειες 0,55%. Ο ΟΤΕ έκλεισε επίσης χαμηλότερα, στα 19,85 ευρώ, με πτώση 0,4%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Alter Ego ξεχώρισε ανοδικά με κέρδη 2,98% και κλείσιμο στα 5,53 ευρώ. Η ΑΒΑΞ κατάφερε να καλύψει ενδοσυνεδριακές απώλειες που έφτασαν έως το 2,7% και έκλεισε τελικά αμετάβλητη, ενώ η Intralot ολοκλήρωσε στα 1,11 ευρώ με οριακή άνοδο 0,09%.

Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η Q&R βρέθηκε μεταξύ των ισχυρότερων ανοδικών τίτλων, σημειώνοντας άλμα 5,77% στα 1,32 ευρώ. Η EIS ακολούθησε με κέρδη 4,89% στα 1,97 ευρώ, ενώ η Real Consulting έκλεισε στα 7,46 ευρώ με άνοδο 3,6%.