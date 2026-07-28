Ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε, καταγράφοντας άνοδο 0,81% στις 2.928,3 μονάδες.

Με οριακή άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.521,18 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 371,08 εκατ. ευρώ, με τον όγκο στα 56 εκατ. τεμάχια. Από τον συνολικό τζίρο, 29,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν 31 πακέτα, ενώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν συναλλαγές περίπου 189 εκατ. ευρώ. Η εικόνα στο σύνολο του ταμπλό ήταν μικτή, με 51 μετοχές ανοδικές, 73 πτωτικές και 76 αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε, καταγράφοντας άνοδο 0,81% στις 2.928,3 μονάδες. Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,18% στις 6.423,7 μονάδες, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,12% στις 3.027,7 μονάδες.

Στις ανοδικές μετοχές, η Alpha Bank έκλεισε στο +2,56% και τα 4,17 ευρώ, με τζίρο 44,4 εκατ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,69% στα 9,74 ευρώ, με συναλλαγές 55,6 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε άνοδο 0,84% στα 16,16 ευρώ, με τζίρο 51,8 εκατ. ευρώ, και η Eurobank έκλεισε στο +0,16% και τα 4,40 ευρώ, με συναλλαγές 37 εκατ. ευρώ.

Από τις υπόλοιπες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε κατά 2,45% στα 58,45 ευρώ και η Metlen κατά 1,74% στα 44,50 ευρώ. Η Allwyn σημείωσε άνοδο 0,89%, ενώ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η ΑΒΑΞ κέρδισε 1,36% και η Κρι Κρι 0,9%.

Στην πλευρά των απωλειών, η ΑΚΤΟΡ υποχώρησε κατά 11% στα 9,70 ευρώ, με τζίρο 53,8 εκατ. ευρώ. Η Credia έχασε 3,85%, ενώ πιέσεις καταγράφηκαν σε ενεργειακούς και βιομηχανικούς τίτλους, με τη ΔΕΗ στο -2,86%, τη Motor Oil στο -2,81%, τη Cenergy στο -2,8% και τη Βιοχάλκο στο -2,7%. Η Helleniq Energy έκλεισε με απώλειες 0,56%.