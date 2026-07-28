Οι δημόσιες ευχές του Δημήτρη Σκουλού στη σύζυγό του.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, η σύζυγός του Δημήτρη Σκουλού και ο γνωστός φωτογράφος θέλησε να της ευχηθεί δημόσια, προχωρώντας σε μία συγκινητική αφιέρωση προς εκείνη.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός φωτογράφος, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media, δημοσίευσε μία φωτογραφία της σχολιάζοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο την σημαντική αυτή ημέρα.

Με λίγα λόγια, αλλά ιδιαίτερα τρυφερά, αναφέρθηκε στη σχέση τους και την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει μαζί.

Όπως έγραψε, το ζευγάρι είναι μαζί για 22 χρόνια, με τον ίδιο να τονίζει πως δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερη μητέρα για τα παιδιά τους, αλλά ούτε και καλύτερη σύντροφο για τον ίδιο.

Στη δημοσίευση που έκανε εξέφρασε μόλις μερικά από τα συναισθήματά του, γράφοντας χαρακτηριστικά:

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«Αυτό το υπέροχο πλάσμα με ανέχεται 22 χρόνια τώρα. Και σήμερα έχει γενέθλια. Τα μωράκια μου δεν θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη μαμά και εγώ καλύτερη σύντροφο σύζυγο. Τις ευχές μου θα τις πω ψιθυριστά στο αυτί. Δεν είναι ανάγκη να τις γράψω…».

{https://www.instagram.com/p/DbVqV7fKQ4b/?hl=el}