Η χρηματοδοτική δομή προβλέπει δάνειο 130,439 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, συγχρηματοδοτούμενο δάνειο 99,134 εκατ. ευρώ από την Credia Bank, που καλύπτει το 34,55%, και ίδια συμμετοχή της εταιρείας ύψους 57,393 εκατ. ευρώ, ή 20% της επένδυσης.

Στην υπογραφή σύμβασης ενδιάμεσης χρηματοδότησης (bridge finance) ύψους έως 7,8 εκατ. ευρώ με την Credia Bank S.A. προχώρησε η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., με στόχο την έναρξη των εργασιών για τη μεγάλη τουριστική επένδυση που σχεδιάζει στη Σάνη Χαλκιδικής.

Η χρηματοδότηση είναι οκτάμηνης διάρκειας και εντάσσεται στην ήδη εγκεκριμένη και συμβασιοποιημένη κύρια χρηματοδοτική δομή του επενδυτικού σχεδίου για την ανάπτυξη «Αγροτουριστικού Χωριού με Συγκρότημα Τουριστικών Καταλυμάτων».

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εκταμίευση των κεφαλαίων θα πραγματοποιείται σταδιακά, καλύπτοντας το 80% των επιλέξιμων δαπανών, με παράλληλη συμμετοχή της ΟΝΥΞ κατά 20%. Η αποδέσμευση των ποσών θα γίνεται μετά την πιστοποίηση των σχετικών τιμολογίων από τον ανεξάρτητο ελεγκτή Resolute Hellas και βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα κεφάλαια του bridge finance προορίζονται για τις πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες, την τεχνική και εργοταξιακή προετοιμασία, καθώς και για άλλες επιλέξιμες δαπάνες, επιταχύνοντας την είσοδο της επένδυσης στα επόμενα στάδια υλοποίησης. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 286,966 εκατ. ευρώ και το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Η χρηματοδοτική δομή προβλέπει δάνειο 130,439 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αντιστοιχεί στο 45,45% του επιλέξιμου κόστους, συγχρηματοδοτούμενο δάνειο 99,134 εκατ. ευρώ από την Credia Bank, που καλύπτει το 34,55%, και ίδια συμμετοχή της εταιρείας ύψους 57,393 εκατ. ευρώ, ή 20% της επένδυσης.

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Έχουν ήδη εκταμιευθεί τα δύο βασικά δανειακά στελέχη

Τα δύο βασικά δανειακά σκέλη έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Ειδικότερα, στις 8 Μαΐου 2026 υπεγράφη με την Credia Bank Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 229,573 εκατ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και το συγχρηματοδοτούμενο τραπεζικό δάνειο, μαζί με τις προβλεπόμενες συμβατικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Η ενεργοποίηση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης αποτελεί, σύμφωνα με την ΟΝΥΞ, το επόμενο βήμα μετά την ολοκλήρωση της συμβασιοποίησης της κύριας χρηματοδότησης και επιτρέπει την άμεση έναρξη των προπαρασκευαστικών εργασιών στη Χαλκιδική.

Ο διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, Λεωνίδας Ζησιάδης, χαρακτήρισε τη συμφωνία έμπρακτη εφαρμογή της εγκεκριμένης χρηματοδοτικής δομής του έργου, σημειώνοντας ότι τα νέα κεφάλαια επιτρέπουν στην εταιρεία να προχωρήσει άμεσα στις πρόδρομες κατασκευαστικές και προπαρασκευαστικές εργασίες.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και η ανάπτυξη μιας επένδυσης που η εταιρεία χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας για τη Χαλκιδική και τον ελληνικό τουρισμό, με προσδοκώμενα οφέλη για τους μετόχους, την τοπική οικονομία και την ευρύτερη περιοχή.