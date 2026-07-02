Oι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ελαφρώς πιο αισιόδοξοι για τα οικονομικά τους και για τη συνολική πορεία της οικονομίας.

Παραμένει σε θετική τροχιά το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, καθώς ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε οριακά τον Ιούνιο, διαμορφούμενος στις 108,3 μονάδες από 107,7 μονάδες τον Μάιο.

Η μικρή αυτή άνοδος αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση των προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο και στις υπηρεσίες, ενώ αντίθετα η βιομηχανία και οι κατασκευές κατέγραψαν ήπια επιδείνωση. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στον τομέα των κατασκευών διακόπηκε η ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης στις ιδιωτικές κατασκευές. Αντίθετα, στο λιανικό εμπόριο καταγράφηκε σημαντική βελτίωση, με τις επιχειρήσεις να εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξες τόσο για τις τρέχουσες όσο και για τις μελλοντικές πωλήσεις τους.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στις υπηρεσίες, όπου οι προσδοκίες ενισχύθηκαν αισθητά, καθώς βελτιώθηκαν όλοι οι επιμέρους δείκτες που συνθέτουν τον κλάδο. Στη βιομηχανία, ωστόσο, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες, με τις προβλέψεις για την παραγωγή των επόμενων μηνών να εξασθενούν σημαντικά.

Από την πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ελαφρώς πιο αισιόδοξοι για τα οικονομικά τους και για τη συνολική πορεία της οικονομίας. Ωστόσο, η πρόθεση για πραγματοποίηση μεγάλων αγορών υποχώρησε αισθητά, γεγονός που εξουδετέρωσε τις θετικές μεταβολές και διατήρησε την καταναλωτική εμπιστοσύνη στα επίπεδα του Μαΐου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε διεθνές επίπεδο, η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή οικονομία, κυρίως λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που προκαλεί. Η προσωρινή συμφωνία και η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση των πιέσεων στις αγορές ενέργειας, ενώ η ομαλή επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας θεωρείται κρίσιμη για τη μείωση των επιπτώσεων στο διεθνές εμπόριο και στον πληθωρισμό.

Παράλληλα, η αύξηση του κόστους παραγωγής κατά τους προηγούμενους μήνες μεταφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό στις τελικές τιμές, επιβαρύνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Στον τουρισμό, παρά το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται στην κορύφωση της θερινής περιόδου, οι ενδείξεις παραπέμπουν προς το παρόν σε περιορισμένη μόνο κάμψη της δραστηριότητας.