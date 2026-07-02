Υποπτες ενδείξεις που σημαίνουν συναγερμό στους ελεγκτές της εφορίας.

Μέσα από εκατομμύρια ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και αλγοριθμικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου ψάχνει η εφορία ποιους θα ελέγξει. Η εφορία πραγματοποίησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη έως την Αρτέμιδα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στις 20 από τις 38 επιχειρήσεις (53%) διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, βεβαιώθηκαν συνολικά 150 φορολογικές παραβάσεις και καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 50.000 ευρώ. Παράλληλα, σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας λόγω σοβαρών φορολογικών παραβάσεων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένης επιχειρησιακής δράσης υψηλής ακρίβειας, η οποία βασίστηκε στη χρήση σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης κινδύνου και στην αξιοποίηση αλγοριθμικών μοντέλων για τον εντοπισμό επιχειρήσεων με αυξημένες ενδείξεις φοροδιαφυγής.

Υποπτες ενδείξεις που σημαίνουν συναγερμό στους ελεγκτές είναι διαφορές μεταξύ των φορολογικών δηλώσεων και στοιχείων που αντλούνται αυτομάτως από άλλες πηγές, μεγάλες μεταβολές στον τζίρο, αποκλίσεις σε σχέση με επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, λειτουργία POS μη συνδεδεμένου με ταμειακές μηχανές και επαναλαμβανόμενες ασυνέπειες στα ηλεκτρονικά δεδομένα.

Πώς μπαίνει μια επιχείρηση στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ:

Οι αποκλίσεις οι οποίες προκύπτουν από τις διασταυρώσεις στοιχείων που διαβιβάζουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Οταν τα δεδομένα από MYDATA, POS, δηλώσεις, πλατφόρμες δείξουν αποκλίσεις, χτυπάει συναγερμός στον ελεγκτικό μηχανισμό.

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Οταν τα διαθέσιμα στοιχεία δεν συμβαδίζουν με τον δηλωμένο κύκλο εργασιών, το σύστημα καταγράφει ένδειξη αυξημένου φορολογικού κινδύνου. – Η μη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές.

Η ολοκλήρωση μιας πληρωμής με κάρτα χωρίς την αντίστοιχη έκδοση φορολογικού παραστατικού ή η διαπίστωση ότι τα δύο συστήματα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής για έλεγχο.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι οι συναλλαγές με κάρτα ολοκληρώνονται μόνο εφόσον προηγηθεί η έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού και η διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στην πλατφόρμα MYDATA.

Η αυτόνομη λειτουργία των POS δεν επιτρέπεται, γεγονός που καθιστά εύκολα ανιχνεύσιμες τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Η μη διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα MYDATA ή η ύπαρξη αποκλίσεων μεταξύ των ηλεκτρονικών βιβλίων και των φορολογικών δηλώσεων

Τα ηλεκτρονικά βιβλία επιτρέπουν πλέον στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο ασυνέπειες στην καταγραφή των συναλλαγών. Επίσης, οι αυξομειώσεις στα δηλωθέντα παραστατικά δημιουργούν υποψίες. – Η μη υποβολή δηλώσεων ή η υποβολή δηλώσεων με στοιχεία που δεν συμβαδίζουν με τα δεδομένα που ήδη διαθέτει η φορολογική διοίκηση από άλλες πηγές. – Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι αλγόριθμοι ανάλυσης κινδύνου, οι οποίοι επεξεργάζονται το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών και εντοπίζουν σύνθετα πρότυπα παραβατικής συμπεριφοράς. Ασυνήθιστες μεταβολές στον κύκλο εργασιών, εισπράξεις μέσω POS που δεν συμβαδίζουν με τα δηλωθέντα έσοδα, αποκλίσεις σε σχέση με επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου ή επαναλαμβανόμενες ασυνέπειες στα ηλεκτρονικά δεδομένα αποτελούν ενδείξεις που, όταν συνδυάζονται, ενεργοποιούν τον ελεγκτικό μηχανισμό.