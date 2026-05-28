Οι καταγγελίες που αφορούν οικονομικά εγκλήματα θα αποστέλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στην πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα, καταργώντας οριστικά την τηλεφωνική γραμμή 1517.

Από εδώ και στο εξής, οι σχετικές αναφορές θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ψηφιακών διαύλων, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της ΑΑΔΕ για την ενίσχυση της ταχύτητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των καταγγελιών πολιτών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Αρχή, οι καταγγελίες που αφορούν οικονομικά εγκλήματα θα αποστέλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ενώ οι φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις θα υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η σωστή επιλογή του καναλιού υποβολής, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης, αποτελεί βασικό παράγοντα για την ταχύτερη εξέταση και επεξεργασία των αναφορών. Παράλληλα, προαναγγέλλεται νέα αναβάθμιση της εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών», ώστε να ενσωματωθούν και καταγγελίες που σχετίζονται με οικονομικό έγκλημα αλλά και υποθέσεις παράνομων αγροτικών ενισχύσεων.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00, είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

