Εκτιμάται ότι το βασικό έργο, που περιλαμβάνει τη νέα ψηφιακή ταυτότητα, μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών.

Με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 515 εκατ. ευρώ, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχωρά στην προκήρυξη ενός από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακής διακυβέρνησης και ασφάλειας των τελευταίων ετών, το οποίο αφορά την ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ), συμπεριλαμβανομένης της νέας ψηφιακής αστυνομικής ταυτότητας – Κάρτας Πολίτη.

Το έργο δημοσιεύθηκε στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα TED και αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης πολιτών, πλήρως εναρμονισμένου με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς eIDAS 2.0 και το πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, το νέο σύστημα θα αποτελέσει τη βασική ψηφιακή υποδομή για την έκδοση και διαχείριση εγγράφων ασφαλείας στην Ελλάδα. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η ανάπτυξη λογισμικού, η δημιουργία κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας υπηρεσιών αυθεντικοποίησης πολιτών (Citizen Identity Hub), καθώς και η παροχή εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής για τους Έλληνες πολίτες. Παράλληλα, το σύστημα θα υποστηρίζει το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής των νέων εγγράφων ασφαλείας, από τη συλλογή δικαιολογητικών και βιομετρικών στοιχείων μέχρι την προσωποποίηση και τον ποιοτικό έλεγχο των εγγράφων.

Η Αναθέτουσα Αρχή εκτιμά ότι το βασικό έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο, ωστόσο, έχει μακροχρόνιο ορίζοντα, καθώς προβλέπεται δεκαετής περίοδος λειτουργίας και συντήρησης μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ανάδοχος θα αναλάβει όχι μόνο την τεχνική λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος, αλλά και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, προμήθεια αναλωσίμων και την παραγωγή και προσωποποίηση των εντύπων ασφαλείας.

Το εύρος του έργου αποτυπώνεται και στις ποσότητες των εγγράφων που προβλέπεται να παραχθούν. Ειδικότερα, κατά την πρώτη τριετία από την ολοκλήρωση του συστήματος, το Δημόσιο σχεδιάζει να προμηθευτεί 6,42 εκατομμύρια έντυπα ασφαλείας τύπου ID1 και 1,05 εκατομμύρια έντυπα τύπου ID3. Για την επόμενη επταετία προβλέπεται η δυνατότητα προμήθειας έως και 32,58 εκατομμυρίων επιπλέον εντύπων ID1 και έως 7,15 εκατομμυρίων εντύπων ID3, ανάλογα με τις ανάγκες της διοίκησης.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 515,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ενώ χωρίς ΦΠΑ διαμορφώνεται στα 415,6 εκατ. ευρώ. Στην αξία αυτή περιλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης ύψους έως 13,2 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί για επέκταση της λειτουργίας και συντήρησης του έργου έως και πέντε επιπλέον έτη. Παράλληλα, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του οικονομικού αντικειμένου κατά ±30%, ανάλογα με τα τελικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν από τη διαδικασία διαλόγου με τους υποψηφίους αναδόχους.

Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου σε δύο φάσεις, λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας του έργου. Στην πρώτη φάση θα γίνει προεπιλογή των εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια οικονομικής και τεχνικής επάρκειας, ενώ στη δεύτερη φάση θα ακολουθήσει διάλογος και κατάθεση δεσμευτικών προσφορών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχει οριστεί για τις 25 Ιουνίου 2026.