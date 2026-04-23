Πώς θα βγάλουν άμεσα νέα ταυτότητα οι μαθητές χωρίς να ταλαιπωρηθούν στις ουρές λόγω αυξημένης ζήτησης.

Μια σημαντική διευκόλυνση έχει δοθεί στην έκδοση νέων ταυτοτήτων για τους μαθητές όλων των βαθμίδων. Ειδικότερα τόσο για τη συμμετοχή των μαθητών σε προγραμματισμένες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία αλλά και για τις Πανελλήνιες 2026, η εξυπηρέτηση τους γίνεται κατά προτεραιότητα.

Όπως προβλέπει σχετική απόφαση οι μαθητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα μέσω έκτακτων ραντεβού στις αστυνομικές υπηρεσίες έκδοσης ταυτοτήτων. Τα ραντεβού αυτά θα προγραμματίζονται απευθείας με τις κατά τόπους υπηρεσίες, εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και θα πραγματοποιούνται βάσει διαθεσιμότητας.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες περιόδους, αλλά θα ισχύει σε μόνιμη βάση, με τις υπηρεσίες να καλούνται να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα των ενδιαφερομένων.

