Από την Αμαλίας επιθυμούν να παραμείνουν μακριά από τα όσα διαδραματίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την υπόλοιπη Κεντροαριστερά τις τελευταίες ημέρες, ξεκαθαρίζοντας σε όλους τους τόνους ότι ευπρόσδεκτοί στο νέο εγχείρημα είναι όλοι οι πολίτες, αλλά σε καμία περίπτωση κομματικοί σχηματισμοί.

Έτοιμος να «πυκνώσει» τις δημόσιες παρεμβάσεις του και να κινηθεί ξανά ως πολιτικός αρχηγός, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς μέσα στο επόμενο δεκαήμερο έχει προγραμματίσει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές παρουσίες.

Την ίδια στιγμή, από την Αμαλίας επιθυμούν να παραμείνουν μακριά από τα όσα διαδραματίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την υπόλοιπη Κεντροαριστερά τις τελευταίες ημέρες, ξεκαθαρίζοντας σε όλους τους τόνους ότι ευπρόσδεκτοί στο νέο εγχείρημα είναι όλοι οι πολίτες, αλλά σε καμία περίπτωση κομματικοί σχηματισμοί.

Οικονομικός Ταχυδρόμος, Νίκαια και Λευκωσία

Όπως φάνηκε στην ιδρυτική εκδήλωση της ΕΛΑΣ στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί στο ακέραιο το επικοινωνιακό ταλέντο του. Όπως σχολίαζαν αρκετοί από τους παριστάμενους, ήταν σαν να μην έκανε ποτέ αυτό το «διάλυμα» από τη θέση του επικεφαλής ενός μεγάλου φορέα.

Πλέον, όμως, είναι και επίσημα πολιτικός αρχηγός. Και μάλιστα, σε εντελώς νέες συνθήκες, καθώς δεν είναι επικεφαλής κοινοβουλευτικού κόμματος, δεν είναι ο ίδιος βουλευτής και δεν διαθέτει έναν έμπειρο και μεγάλο κομματικό μηχανισμό. Η δουλειά μέχρι και τις κάλπες, θα πρέπει να γίνει διαφορετικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει παρέμβει δημόσια ξανά ο ίδιος, μετά το Θησείο. Αντίθετα, έδωσε μπόλικο χώρο στα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει – εκμεταλλευόμενος στο έπακρο το ενδιαφέρον των Μέσων Ενημέρωσης για τη Συμπαράταξη.

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Το επόμενο, όμως, διάστημα, ετοιμάζεται να βγει μπροστά και πάλι. Μάλιστα, στις επόμενες δέκα ημέρες προγραμματίζει τρεις διαφορετικές δημόσιες παρεμβάσεις. Η πρώτη την Πέμπτη, όπου θα μιλήσει στο συνέδριο για τα 100 χρόνια του «Οικονομικού Ταχυδρόμου». Η δεύτερη, την ερχόμενη Δευτέρα, στη Νίκαια ή το Κερατσίνι και η τρίτη στις 17 Ιουνίου, στη Λευκωσία, στην εκδήλωση για τη Ειρήνη και τη Διεθνή Συνεργασία που θα διοργανώσει το Ινστιτούτου του.

«Ναι» -σχεδόν- σε όλους, όχι σε κόμματα

Τα όσα διαδραματίστηκαν το Σάββατο στην Κουμουνδούρου, είχαν ως ξεκάθαρο φόντο την Αμαλίας – ακόμα και αν ήταν το τελευταίο που θα ήθελαν. Διότι δεν έχουν κανέναν λόγο να εμπλακούν σε μια «τοξική» συζήτηση, την ώρα που στις δημοσκοπήσεις καταγράφονται δεύτερη και άνετα.

Όμως, δύσκολα μπορούσαν να το αποφύγουν, καθώς η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου.

Πάντως, θέλουν να είναι εντελώς ξεκάθαρη από την Αμαλίας. Όπως αναφέρουν, στην ιδρυτική τους διακήρυξη μιλάν για την ανάγκη πανστρατιάς κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη μέσα από τις γραμμές τους. Χωρίς αποκλεισμούς αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα.

«Έξω από τη Βουλή, μέσα στη κοινωνία, από τη κοινωνία, για τη κοινωνία», όπως συνηθίζουν να λένε. Επομένως, θέλουν με κάθε τρόπο να καταστήσουν σαφές πως οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουν, ούτε σχολιάζουν τις συλλογικές τους διεργασίες.

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη ΝΔ», υπογραμμίζουν δημόσια τα στελέχη της.

Επαναλαμβάνουν διαρκώς ότι είναι ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς. Και πως όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr και να συμμετέχει ισότιμα στις διεργασίες της Συμπαράταξης.

Με απλά λόγια, θέλουν να απεμπλακούν πλήρως από τη συζήτηση που ξεκίνησε για πιθανή συμπόρευση/συνεργασία με άλλα κόμματα και ειδικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και από την κουβέντα για τη «μεταγραφολογία» βουλευτών και στελεχών.

Γι αυτό σημειώνουν με νόημα πως τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της ΕΛ.Α.Σ που θα συγκροτηθούν τον επόμενο διάστημα – όπως έγκαιρα σας έχει ενημερώσει το Dnews.gr, ξεκαθαρίζοντας «ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας βουλής και ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν».