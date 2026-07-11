Όλοι αναγνωρίζουν πως είναι ένας απολύτως απίστευτος παίκτης, με τα στατιστικά να το επιβεβαιώνουν.

«Έχει καταφέρει ποτέ κανείς να σταματήσει τον Έρλινγκ Χάαλαντ»; Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται σε όλους στην Αγγλία, όπου ο «γίγαντας» της Μάντσεστερ Σίτι, έχει φίλους, αλλά και πολλούς... εχθρούς, ενόψει του προημιτελικού του Μουντιάλ 2026 (12/7, 00:00), εναντίον της Νορβηγίας στο Μαϊάμι.

Ο ψηλός, ξανθός επιθετικός, γεννημένος στο Λιντς, την πόλη όπου αγωνιζόταν τότε ο πατέρας του, Άλφ-Ίνγκε, έχει... ταλαιπωρήσει τις άμυνες με χειρουργική ακρίβεια στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Με επτά γκολ σε τέσσερις αγώνες (σ.σ. έμεινε στον πάγκο εναντίον της Γαλλίας στη φάση των ομίλων), ο Χάαλαντ πηγαίνει στην Φλόριντα με ένα διάπλατο χαμόγελο και μια ακόρεστη επιθυμία.

«Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτήν την στιγμή μέσα στην μεγάλη περιοχή. Έχει απίστευτη σωματική διάπλαση. Είναι ψυχικά δυνατός. Και πραγματικά δεν έχει σημασία με ποιον παίζει», δήλωσε ο προπονητής της εθνικής Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, την επόμενη ημέρα από τα δύο γκολ του Χάλαντ, εναντίον της Βραζιλίας στον γύρο των 16 (2-1).

Ο υψηλόσωμος επιθετικός (195 εκ.), με το απίστευτο ένστικτο μπροστά στην αντίπαλη εστία... τιμώρησε την «σελεσάο» με μια δυνατή κεφαλιά και ένα μακρινό σουτ, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία.

{https://x.com/FIFAcom/status/2073895426575499610}

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Ωστόσο, είχε να αντιμετωπίσει κάποιον που τον γνωρίζει καλά, τον αμυντικό της Αρσεναλ, Γκάμπριελ, με τον οποίο συχνά συμμετέχει σε... επικές μονομαχίες στην Premier League.

Το Σάββατο, ο γιος της πρώην επταθλήτριας, Γκρι Μαρίτα Μπράουτ (το επώνυμο της οποίας αναγράφεται στην φανέλα του) θα αντιμετωπίσει κι΄ άλλους «κανονιέρηδες», όπως ο Ντέκλαν Ράϊς και ο Μπουκλάγιο Σάκα, εάν παίξουν, αλλά και συμπαίκτες του, όπως οι Τζον Στόουνς, Μαρκ Γκουεχί και Νίκο Ο'Ράϊλι.



«Οι Νορβηγοί έχουν καλούς παίκτες σε όλο το γήπεδο, ικανούς να δημιουργήσουν πολύ κίνδυνο», δήλωσε ο τελευταίος μετά από την προπόνηση και πρόσθεσε: «Αλλά ναι, φυσικά, εάν μπορέσουμε να τον κρατήσουμε... ήσυχο, αυτό θα είναι ένας τεράστιος παράγοντας για την εξέλιξη του αγώνα».

{https://x.com/FIFAcom/status/2073920360865526022}

Παράλληλα, ο Μόργκαν Ρότζερς αναρωτιέται επίσης πώς να τον περιορίσει: «Έχει καταφέρει ποτέ κανείς να σταματήσει τον Έρλινγκ Χάαλαντ; Δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα προσπαθήσουμε», δήλωσε ο επιθετικός μέσος και συνέχισε: «Είναι ένας απολύτως απίστευτος παίκτης. Αυτό που κάνει, τα στατιστικά που καταγράφει, δεν μπορείς παρά να θαυμάσεις το επίπεδό του και το ύψος που έχει φθάσει».

Στα 25 του, ο Χάαλαντ είναι ήδη ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής Νορβηγίας με 62 γκολ σε 54 εμφανίσεις. Οι τελευταίοι 14 αντίπαλοί του σε επίσημους αγώνες έχουν ηττηθεί όλοι, και όχι μόνο μία φορά, καθώς έχει σκοράρει συνολικά 27 γκολ εναντίον τους σε αυτό το εντυπωσιακό σερί, ενώ στην Αγγλία, μετρά 162 γκολ σε λιγότερους από 200 αγώνες (198) με την φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, την οποία φορά από το 2022.

{https://x.com/FIFAcom/status/2074143854689677752}

«Είναι πραγματικά ξεχωριστό γιατί παίζω στην Αγγλία, γεννήθηκα στην Αγγλία και θα παίξω εναντίον συμπαικτών, οπότε είναι λίγο... όχι περίεργο - δεν ξέρω τη λέξη στα αγγλικά - αλλά είναι ένας διασκεδαστικός αγώνας και θα είναι απολαυστικός», σχολίασε ο Χάαλαντ, λίγες ώρες πριν τον κρίσιμο προημιτελικό.