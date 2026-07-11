Μιλώντας στο SkySports, ο Εμίλ Άνερς Λάπεν δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συγκεκριμένη κίνηση, χαρακτηρίζοντάς την «χαζή και εκνευριστική».

Ένας Νορβηγός φίλαθλος έχει... ρίξει το διαδίκτυο τα τελευταία 24ωρα. Όχι γιατί δεν ήταν «παρών» ανάμεσα στο πλήθος που πανηγύριζε την πρόκριση των Σκανδιναβών στους προημιτελικούς του Μουντιάλ, αλλά διότι στη διάρκεια του ευρέως πια γνωστού «Viking Row», ήταν ο μοναδικός στις εξέδρες που αρνήθηκε να ακολουθήσει το δημοφιλές σύνθημα των οπαδών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και να... κωπηλατεί!

Μιλώντας στο SkySports, ο Εμίλ Άνερς Λάπεν δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συγκεκριμένη κίνηση, χαρακτηρίζοντάς την «χαζή και εκνευριστική». Όπως εξήγησε, θεωρεί πως ο τρόπος που οι ομοϊδεάτες επέλεξαν να γιορτάζουν τις επιτυχίες του Χάαλαντ και της παρέας του αποτελεί μια αποτυχημένη προσπάθεια αντιγραφής του διάσημου «ηφαιστειακού χειροκροτήματος» που καθιέρωσαν οι Ισλανδοί στο Euro 2016.

{https://x.com/SkyNews/status/2075338675114684690}

«Προσπαθούν να πετύχουν την ίδια αντίδραση από τον κόσμο, χωρίς να προσθέτουν κάτι καινούργιο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βρετανικό μέσο. Στάθηκε, μάλθστα, και στην ιστορική ανακρίβεια του συνθήματος, λέγοντας πως οι «Βίκινγκς» δεν κωπηλατούσαν στον Ατλαντικό Ωκεανό, αλλά ταξίδευαν με ιστιοφόρα.

«Δεν είναι καν σωστό. Οι Βίκινγκς έπλεαν με πανιά, δεν διέσχιζαν τον ωκεανό με κουπιά. Κι όμως, τραγουδούν γι’ αυτό, ενώ κάνουν την κίνηση της κωπηλασίας. Αυτό με εκνευρίζει και γι’ αυτό επιλέγω να μη συμμετέχω», δήλωσε.

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Ο Λάπεν αποκάλυψε ακόμη πως θα παρακολουθήσει από το σπίτι την αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αγγλία. Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα κάνει έστω και από τον καναπέ το Viking Row, εκείνος απάντησε κοφτά και με εμφανή ενόχληση: «Όχι».