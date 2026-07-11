Ανήρτησε και σχετικό βίντεο στα social media.

Ένα ιδιαίτερα αστείο περιστατικό με πρωταγωνιστές τον Στέλιο Ρόκκο και τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα, χάρισε γέλιο στους διαδικτυακούς τους φίλους.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής είναι γνωστός όχι μόνο για την πορεία του στη μουσική, αλλά και για την αγάπη που τρέφει για τη φύση και τις καλλιέργειές του. Στον ελεύθερο χρόνο του αφιερώνει αρκετές ώρες στο μποστάνι του, το οποίο φροντίζει με ιδιαίτερο μεράκι, δίνοντας μεγάλη σημασία στην παραγωγή των καρπουζιών και των υπόλοιπων προϊόντων του.

Αυτό ακριβώς «εκμεταλλεύτηκε» η σύζυγός του, η οποία αποφάσισε να του κάνει μια έξυπνη φάρσα. Του έστειλε μια επεξεργασμένη φωτογραφία που έδειχνε ένα κοπάδι κατσίκια να έχει εισβάλει στο μποστάνι, αφήνοντας την εντύπωση ότι τα ζώα είχαν ήδη προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες και κυρίως στα καρπούζια που τόσο προσεκτικά φροντίζει.

Ο Στέλιος Ρόκκος πίστεψε αμέσως ότι η εικόνα ήταν αληθινή και ανησύχησε. Χωρίς να χάσει χρόνο, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη Λελέ Γκόφα, ζητώντας της να απομακρύνει τα κατσίκια από το χωράφι πριν οι ζημιές γίνουν ακόμη μεγαλύτερες.

Λίγη ώρα αργότερα έσπευσε ο ίδιος στο σημείο για να διαπιστώσει τι ακριβώς είχε συμβεί. Εκεί κατάλαβε πως είχε πέσει «θύμα» φάρσας και συνειδητοποίησε ότι η φωτογραφία ήταν αποτέλεσμα επεξεργασίας.

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Ο γνωστός τραγουδιστής αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, ξέσπασε σε γέλια και αποφάσισε να μοιραστεί την στιγμή με τους ακολούθους του στο TikTok. Το σχετικό βίντεο συγκέντρωσε πλήθος προβολών και σχολίων.

{https://www.tiktok.com/@steliosrokkos_official/video/7660772421678484758}