Πρόκεται για βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Πιο πολύ» που ανέβηκε στα social media.

Την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε ένα απόσπασμα από το νέο βίντεο κλιπ του Στέλιου Ρόκκου για το τραγούδι «Πιο πολύ» που ανέβηκε στα social media.

Στο απόσπασμα αυτό εμφανίζεται ο Στέλιος Ρόκκος με τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα να είναι πάνω σε μια μηχανή χωρίς κράνος. Αυτή η εικόνα προκάλεσε την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι οι διάσημοι καλλιτέχνες αποτελούν πρότυπα για τη νεολαία και τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την προσπάθεια για την οδική ασφάλεια και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα.

«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του, στην πλατφόρμα «Χ».

Ο υπουργός Υγείας έκλεισε την τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προβάλλονται υπεύθυνα πρότυπα, επισημαίνοντας: «Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο».

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{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2073702057547096482}

Η αντίδραση Ρόκκου στον Γεωργιάδη

Ο Στέλιος Ρόκκος λίγες ώρες μετά την άναρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για το βίντεο που οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος, απαντά στον υπουργό με βίντεο στα social media.

Ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρει: «Πριν από λίγο μου δείξανε τον υπουργό που χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα μου μαζί με την γυναίκα μου γιατί σε αυτό το μουσικό βίντεο που ήταν απόλυτα ελεγχόμενο εδώ στη Λήμνο, κάναμε 100 μέτρα απόσταση, γυρίσαμε το τραγούδι το ''πιο πολύ''. Σε εμένα αυτά να ξέρετε, κύριε υπουργέ, δεν περνάνε. Επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα».

Στη συνέχεια προσθέτει για την εμπειρία του ως οδηγός: «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά τη μηχανή. Προέχει η ασφάλειά μας και μετά να πουλάμε μούρη, χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό γι΄αυτό όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπερδεύεστε, με μπερδεύετε για κάποιον άλλον. Δεν θα πάρει ο πρωταγωνιστής σε μια ταινία την άδειά σας για να γυρίσει μια σκηνή με τη μηχανή χωρίς κράνος».

Και καταλήγει: «Είπατε ότι με συμπαθείτε πολύ ως καλλιτέχνη, μακάρι να μπορούσα να πω κι εγώ το ίδιο», λέει ο Στέλιος Ρόκκος για τον Άδωνι Γεωργιάδη.

{https://www.instagram.com/reels/DaalUO2N4-K/}