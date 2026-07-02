Ο Άδωνις Γεωργιάδης έστρεψε τα βέλη του και προς την Πλεύση Ελευθερίας για την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση περί απόπειρας «εργαλειοποίησης» της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη.

Νέα μετωπική σύγκρουση είχαν στη Βουλή ο Αδωνις Γεωργιαδης με τη Ζωή Κωνσταντοπουλου, η οποία έγινε «μαλλιά κουβάρια» και με τον Δημήτρη Μάντζο, για τη… σειρα της παρέμβαση.

Ολα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Υγείας παρενέβη για να παρουσιάσει τη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την ένταξη υγειονομικών σε βαρέα και ανθυγιεινά, τονίζοντας πως έτσι εξαλείφεται μια διάκριση που εκκρεμούσε εδώ και τρεις δεκαετίες ενώ καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ «σόου» και «λαϊκισμό για σχετικές ρυθμίσεις που είχε καταθέσει παλαιότερα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έστρεψε τα βέλη του και προς την Πλεύση Ελευθερίας για την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση περί απόπειρας «εργαλειοποίησης» της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη.

«Μας κατηγορεί η Πλεύση Ελευθερίας ότι εργαλειοπούμε νεκρούς. Σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά! Μόλις χθες ο κύριος Ασλανίδης την κατήγγειλε ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια στη δίκη των Τεμπών. Ε νισάφι, νισάφι!», είπε χαρακτηριστικά.

Αμέσως μετά η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε το λόγο για να απαντήσει, όπως έκανε την ίδια στιγμή και ο Δημήτρης Μάντζος, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο στόχαστρο της: «Είναι ντροπή! Είναι ντροπή αυτό! Οι άντρες πρώτα, έτσι κύριε Μάντζο…», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και αποχώρησε για λίγα λεπτά από την Ολομέλεια.

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«Όχι, όχι κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παραχώρηση της σειράς», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και απάντησε στον υπουργό Υγείας για την τροπολογία, αναφέροντας πως το κόμμα του έχει καταθέσει 24 φορές σχετική ρύθμιση.



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου που είχε επιστρέψει στην αίθουσα πήρε το λόγο και είπε στον «πράσινο» αντιπρόεδρο Πάρι Κουκουλόπουλο: «Έχετε υποχρέωση να με σέβεστε!». «Κι εσείς έχετε υποχρέωση να σέβεστε τον εαυτό σας και την αλήθεια. Εγώ σας έδωσα το λόγο. Εσείς αφαιρέσατε τον λόγο από τον εαυτό σας», της απάντησε εκείνος.

«Λυπάμαι πάρα πολύ γι’αυτή την τόσο χυδαία μεταχείριση που επιφυλάσσετε σε μένα επειδή είμαι η αρχηγός που ενοχλεί και επειδή είμαι γυναίκα. Κύριε Μάντζο, δεν είναι το Boy’s Club εδώ. Κάνατε ποτέ διαπραγμάτευση για να μιλήσετε όταν ζητά το λόγο ο αρχηγός σας;», διερωτήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αφήσατε υπόνοιες για σεξιστική συμπεριφορά. Υπήρξαν πριν από εσάς και άλλες γυναίκες αρχηγοί που έσπασαν τη γυάλινη οροφή των διακρίσεων, μία από αυτές τυγχάνει να είναι η Φώφη Γεννηματά, σε αυτήν οφείλουμε πολλοί από εμάς το πολιτικό μας "είναι". Στο δικό μου το πρόσωπο δεν έχετε το δικαίωμα να ασκείτε κριτική για δήθεν σεξιστική συμπεριφορά!», απάντησε σε έντονο ύφος ο Δημήτρης Μάντζος.

«Είστε ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει με αυτόν τον τρόπο σε εμένα. Είστε ο τελευταίος που μπορεί να με επιτιμά επειδή εγώ δεν κερδίζω τον σεβασμό, ενώ κάποιες άλλες γυναίκες πρόεδροι τον κέρδισαν. Είστε ενδοτικός, ψηφίζετε υπέρ στις άρσεις ασυλίας μου», είπε επανερχόμενη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στράφηκε ξανά εναντίον του Πάρι Κουκουλόπουλου: «Το πολλά βαρύ ύφος, αλλού κύριε Κουκουλόπουλε. Στον αρχηγό σας να μιλάτε έτσι».

Παρεμβαίνοντας ξανά, ο Άδωνις Γεωργιάδης έβαλε κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου τις δηλώσεις της για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και τις εξελίξεις στο μέτωπο της δίκης των Τεμπών.

«Η Βάγια Νέστορα πέθανε από τρομοκράτες. Κι εσείς βγήκατε και είπατε πως μπορεί να έχει γίνει η επίθεση για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ενδο-νεοδημοκρατικών. Ντροπή σας!», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως ο ίδιος ο Παύλος Ασλανίδης την κατήγγειλε ονομαστικά για τη δίκη των Τεμπών.

«Δεν έχετε καμία ενσυναίσθηση για τους νεκρούς στα Τέμπη και τη νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, εκμεταλλεύεστε τους νεκρούς για ψήφους! Έχει αηδιάσει ο λαός, σας πήρε είδηση, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις! Να ζητήσετε συγγνώμη από τη ΝΔ και τον πρωθυπουργό για όλα τα αίσχη που έχετε πει, χαίρομαι που οι γονείς κατάλαβαν ποια είστε!», πρόσθεσε.



«Μας λέτε ότι είναι αριστεροί αυτοί που επιτέθηκαν; Πως ξέρετε ότι δεν είναι κάποια μέλη από τις εγκληματικές οργανώσεις μέσα στις οποίες βρίσκονται στελέχη σας. Ντροπή και αιδώς!», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.