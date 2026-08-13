Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Διαψεύδει ο Άδωνις Γεωργιάδης ότι η εταιρία DATAMED της οικογενείας του Μανώλη Χριστοδουλάκη έχει λάβει 9.000.000 ευρώ.

«Το συνολικό λοιπόν συμβατικό ποσό εντός των συγκεκριμένων έργων από το 2020 έως σήμερα ανέρχεται σε 4.830.566,44 ευρώ", αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Αναφέρει σε ανάρτησή του:

Από την εφημερίδα @DimokratiaGr έχει διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι «από το 2020 και μετά δόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας στην εταιρεία DATAMED, της οικογενείας του Βουλευτού του @pasok @Manolis_Chr αναθέσεις ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ».

Ο ισχυρισμός αυτός είναι ψευδής και δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία. Συγχέει διαφορετικές αναθέτουσες αρχές, διαφορετικές χρονικές περιόδους, πλήρη τιμήματα ενώσεων εταιρειών, υπεργολαβικές συμμετοχές, μεταγενέστερες αναρτήσεις παλαιών συμβάσεων και συμβατικές αξίες με πραγματικές πληρωμές. Η DATAMED είναι εταιρεία με δραστηριότητα από το 2001 στην πληροφορική υγείας και έχει διαχρονικά συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου. Πρόκειται περί μίας από τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρίες στην Πληροφορική της Υγείας με τζίρους πολλών εκατομμυρίων €.

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Για όσους δεν το γνώριζαν ο κ. Χριστοδουλάκης, αν και φανατικός σοσιαλιστής ο ίδιος σύμφωνα με τις δημόσιες πολιτικές του θέσεις, παραμένει εξαιρετικά πλούσιος και τυπικό δείγμα καπιταλιστή. Ως μέρος της ένωσης εταιρειών για το έργο ΦΙΛΛΙΠΟΣ που ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώθηκε το 2011, έχει ψηφιακά συστήματα σε 7 Στρατιωτικά Νοσοκομεία του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Το οποίο η εφημερίδα προφανώς χρεώνει στο Υπουργείο Υγείας για τους δικούς της λόγους. Η εταιρεία έχει επίσης εγκαταστήσει τα ψηφιακά της συστήματα σταδιακά από το 2001 έως το 2018 σε 27 Δημόσια Νοσοκομεία, κυρίως μέσα από μεγάλες εθνικές προγραμματικές συμβάσεις, Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) και το ΕΣΠΑ. Όλες τις συμβάσεις για τα Δημόσια αυτά Νοσοκομεία τις απέκτησε με τις κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ/ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, πριν την τελευταία 7ετή περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ του @kmitsotakis είναι οξύμωρο και παραπλανητικό λοιπόν να παρουσιάζεται ο συμπαθέστατος σοσιαλιστής, ζάμπλουτος συνάδελφος ως δήθεν ευνοημένος από την Κυβέρνηση μας και ειδικά από μένα. Επιπρόσθετα το έργο για το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) – Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ), το οποίο υλοποίησε η ένωση εταιρειών «ΟΤΕ ΑΕ – Byte Computer ΑΒΕΕ» με την Datamed ως κύριο υπεργολάβο, συμβασιοποιήθηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται το 2017 επι κυνέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παραδόθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ το 2018.

Από το 2020 και μετά η εταιρεία έχει συνάψει κατά κύριο λόγο συμβάσεις συντήρησης, υποστήριξης, αναβαθμίσεων και διασυνδέσεων υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων για τα ανωτέρω νοσοκομεία, αναφορικά με τα συστήματα που εγκαταστάθηκαν προ του 2019. Ποσό 1.017.334,63 ευρώ αφορά το Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα στρατιωτικά νοσοκομεία κατά τα τελευταία 7 έτη. Ποσό 2.667.702,61 ευρώ αφορά επτά δημόσια νοσοκομεία συνολικά για την ίδια περίοδο των τελευταίων 7 ετών. Αναλογικά για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία έχει λάβει περισσότερα χρήματα από ότι για τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Ποσό 1.676.620 ευρώ αφορά δύο κεντρικές συμβάσεις της ΗΔΥΚΑ μετά το έτος 2020. Η πρώτη, ύψους 148.500 ευρώ, αφορά σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης της παιδικής, εφηβικής και νεανικής ψυχικής υγείας. Η δεύτερη, ύψους 1.528.120 ευρώ, προέκυψε από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, ανατέθηκε σε ένωση δύο εταιρειών και υποβλήθηκε σε προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η συμμετοχή της DATAMED στην ένωση είναι 41%. Επομένως, από τη δεύτερη σύμβαση μπορεί να της αποδοθεί συμβατική αξία 626.529,20 ευρώ και όχι ολόκληρο το ποσό των 1,528 εκατομμυρίων. Συνολικά, το γνωστό αποδιδόμενο ποσό από τις δύο αυτές συμβάσεις είναι 775.029,20 ευρώ.

Επιπλέον, ποσό συνολικής ακαθάριστης αξίας 370.500 ευρώ, αφορά αυτοτελείς φορείς υγείας. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι επτά συμβάσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Τέσσερις αφορούν ανάπτυξη νέων λειτουργιών του υφιστάμενου λογισμικού και τρεις τεχνική υποστήριξη. Το συνολικό λοιπόν συμβατικό ποσό εντός των συγκεκριμένων έργων από το 2020 έως σήμερα ανέρχεται σε 4.830.566,44 ευρώ. Και αυτό το ποσό αφορά όλους τους διαφορετικούς φορείς μαζί».

Αυτά...

Ε.Σ.