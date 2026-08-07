«Αντί να καταγράφει τους πολίτες με τα γυαλιά-κάμερα, όπως μας προειδοποιεί, ας κάτσει να καταγράψει τα προβλήματα που σωρεύονται στη δημόσια υγεία», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό; Οι Δήμοι και οι πολίτες;» ρωτάει εκ νέου σήμερα το ΠΑΣΟΚ τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τα όσα είπε σε συνέντευξή του για τα «Σπιτάκια της Ανακύκλωσης».

«Ο Υπουργός Υγείας σε νέες περιπέτειες για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Χθες κατάπιε τη γλώσσα του μπροστά στα επίσημα έγγραφα που δημοσιοποίησε το ΠΑΣΟΚ και τα οποία απέδειξαν ότι:

Α) η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες.

Β)Σε συνέχεια του πορίσματος της ΕΔΕΛ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαίωσε στη Βουλή ότι εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκτησης σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει:

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«Περιμέναμε να απαντήσει στο ερώτημα ποιος θα επιβαρυνθεί με τα 40 εκατομμύρια, που έχουν καταλογίσει οι αποφάσεις ανάκτησης, αλλά μάταια. Συνεχίζει να πετάει χαρταετό. Δεν του βγήκε ο αντιπερισπασμός και τώρα προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο.

Χθες μόλις κατάλαβε τη γκάφα που έκανε επιτιθέμενος στην ΕΔΕΛ, δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών, προσπάθησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα λέγοντας πως σέβεται τις διοικητικές πράξεις που προφανώς ισχύουν.

Σήμερα εφευρίσκει ανύπαρκτα διλήμματα μεταξύ ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δεν μας ενδιαφέρει, κύριε Γεωργιάδη, ποιον πιστεύετε. Πείτε μας: ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό; Οι Δήμοι και οι πολίτες;».

Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του προσθέτει και ένα υστερόγραφο. «Αντί να καταγράφει τους πολίτες με τα γυαλιά-κάμερα, όπως μας προειδοποιεί, ας κάτσει να καταγράψει τα προβλήματα που σωρεύονται στη δημόσια υγεία. Και δοθείσης της ευκαιρίας, μήπως εκείνος, που θεωρεί απόλυτα φυσιολογικό και νόμιμο να τον παρακολουθεί το predator, γνωρίζει ποια ήταν η σφαίρα που έφαγε ο πρώην γγ του Πρωθυπουργού για να μην βρει το ‘αφεντικό’;», καταλήγει.