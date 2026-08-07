Ο παρατεταμένος καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη αποκαλύπτει τις σοβαρές αδυναμίες των συστημάτων δημόσιας υγείας, της παραγωγής ενέργειας και των δικτύων μεταφορών.

Η Ιταλία έθεσε όλες τις μεγάλες πόλεις της στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα την Πέμπτη, καθώς ένα νέο σφοδρό κύμα ζέστης «χτυπά» την Ευρώπη, καταρρίπτοντας το ρεκόρ θερμοκρασίας στην Αυστρία, τροφοδοτώντας δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και προκαλώντας προβλήματα στα συστήματα ενέργειας και μεταφορών σε ολόκληρη την ήπειρο.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες ανέβασαν τον υδράργυρο πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές χώρες, με τις αρχές να εκδίδουν δραματικές προειδοποιήσεις για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων. Επιστήμονες και αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι τέτοια φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά και έντονα όσο εξελίσσεται η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Το τρέχον κύμα καύσωνα έχει αναδείξει τις ευάλωτες πλευρές των συστημάτων δημόσιας υγείας, της παραγωγής ενέργειας, των δικτύων μεταφορών και των τουριστικών υποδομών, αναγκάζοντας κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε πιο συχνές περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πρωτοφανής ο κόκκινος συναγερμός σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ιταλίας

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε και τις 27 πόλεις που παρακολουθούνται από το εθνικό σύστημα επιτήρησης καύσωνα σε κόκκινο συναγερμό την Πέμπτη - η πρώτη φορά φέτος που ολόκληρο το δίκτυο βρίσκεται ταυτόχρονα στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης.

Οι προειδοποιήσεις εκτείνονται από την Τεργέστη στα βορειοανατολικά έως το Παλέρμο στη Σικελία και υποδηλώνουν κίνδυνο για την υγεία ολόκληρου του πληθυσμού, όχι μόνο για ευάλωτες ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

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Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους και τους τουρίστες να αποφεύγουν την άμεση έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν και να πίνουν άφθονο νερό.

Η ζέστη ανάγκασε επίσης σε προσαρμογές στα κύρια τουριστικά αξιοθέατα. Τα υπουργεία τουρισμού και πολιτισμού επέτειναν το ωράριο λειτουργίας κατά τις βραδινές ώρες σε μνημεία, συμπεριλαμβανομένου του Κολοσσαίου και του Πάνθεον στη Ρώμη.

Στις εισόδους του Κολοσσαίου τοποθετήθηκαν ανεμιστήρες που ψεκάζουν νερό, ενώ διατέθηκαν πρόσθετοι ιατρικοί σταθμοί.

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Η Ρώμη εφάρμοσε επίσης μια άλλη ασυνήθιστη λύση στην έκτακτη ανάγκη του καύσωνα: άνοιξε μόνο για το καλοκαίρι μια δωρεάν δημοτική «αστική παραλία» στον ποταμό Τίβερη στη συνοικία Μαρκόνι, όπου οι κάτοικοι μπορούν να δροσιστούν σε πισίνες και συντριβάνια.

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Η τοποθεσία, γνωστή ως Tiberis, έχει γίνει καταφύγιο για οικογένειες και παιδιά που αναζητούν ανακούφιση από τις θερμοκρασίες-ρεκόρ. Οι κάτοικοι επαίνεσαν την πρωτοβουλία, λέγοντας ότι τους επέτρεψε να αντιμετωπίσουν καλύτερα τη ζέστη και προσέφερε μια σπάνια ευκαιρία να ξεφύγουν από την καυτή άσφαλτο και το τσιμέντο της πόλης.

«Είναι εξαιρετικό, πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία. Έκαναν το σωστό, ειδικά με τόσο ζεστές μέρες είναι σημαντικό να δροσίζεται κανείς με νερό, ιδιαίτερα για τα παιδιά», δήλωσε ο κάτοικος της Ρώμης Κ Claudio Rocchi.

Αυστρία και Σλοβακία «σπάνε» τα εθνικά τους ρεκόρ ζέστης

Αργότερα την Πέμπτη, η Σλοβακία κατέγραψε ένα ακόμη ιστορικό υψηλό: Το νέο ρεκόρ που σημειώθηκε στο Dolne Plachtince στα νότια ήταν 42,2 °C, όπως ανακοίνωσε το Σλοβακικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, ενώ η χαμηλή στάθμη των υδάτων στον Δούναβη ανάγκασε τον μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό σταθμό της χώρας στο Gabčíkovo να διακόψει τη λειτουργία επτά εκ των 7 τουρμπινών του.

Μέχρι στιγμής φέτος, ο σταθμός παραγωγής ενέργειας παρήγαγε 15% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια σε σύγκριση με πέρυσι λόγω έλλειψης νερού στον ποταμό. Την ίδια ώρα οι αρχές κατέγραψαν τη χαμηλότερη ροή υδάτων στον Δούναβη για τον μήνα Ιούλιο.

Ένα ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας 41,2 °C καταγράφηκε επίσης στην Αυστρία την Τετάρτη και συγκεκριμένα στο χωριό Bad Deutsch-Altenburg κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία.

Η χώρα αντιμετωπίζει εξίσου σοβαρή ξηρασία" Οι βροχοπτώσεις από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου ήταν 27% κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο σε εθνικό επίπεδο, ενώ ορισμένες ανατολικές περιοχές δέχτηκαν μόλις τη μισή από την κανονική τους βροχόπτωση. Ο κλιματολόγος Alexander Orlik δήλωσε ότι ορισμένα μέρη της χώρας δεν είχαν βιώσει τόσο ξηρές συνθήκες από το 1885.

Η Ουγγαρία μειώνει την κατανάλωση ρεύματος

Στην Ουγγαρία, η παρατεταμένη ξηρασία και τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα υδάτων στον ποταμό Δούναβη έχουν επηρεάσει σοβαρά τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας της χώρας, ο οποίος βασίζεται στο νερό του ποταμού για την ψύξη των αντιδραστήρων του.

Οι φορείς εκμετάλλευσης του σταθμού μείωσαν την παραγωγή περίπου στο 10%, ωθώντας την κυβέρνηση να εισαγάγει έκτακτα μέτρα εξοικονόμησης, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώρα.

Οι αρχές ζήτησαν από τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές και τα νοικοκυριά να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής της ζήτησης μεταξύ 5 μ.μ. και 10 μ.μ. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των εμπορευματικών τρένων κατά τις ώρες αυτές, ενώ ο διακοσμητικός φωτισμός σε μνημεία της Βουδαπέστης απενεργοποιήθηκε.

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Αρκετές μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής Mol, της φαρμακευτικής Gedeon Richter και των αυτοκινητοβιομηχανιών Suzuki, Mercedes-Benz, Audi και BMW, ανακοίνωσαν σχέδια για τη μείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση ακύρωσε επίσης τις συνεδριάσεις του κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας.

Το κύμα καύσωνα έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ θερμοκρασίας στη χώρα. Το βράδυ της Τετάρτης, η Βουδαπέστη κατέγραψε την υψηλότερη νυχτερινή θερμοκρασία στην ιστορία της, με τον υδράργυρο να υποχωρεί μόλις στους 28°C, υπογραμμίζοντας την επιμονή της ακραίας ζέστης.

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Η Γερμανία ανησυχεί για τη συρρίκνωση των ποταμών

Εξαιρετικά ανήσυχη για τον αντίκτυπο της ξηρασίας στις μεταφορές και τη βιομηχανία παραμένει η Γερμανία, καθώς η στάθμη του νερού στον Ρήνο και σε άλλους ποταμούς συνεχίζει να πέφτει.

Ο υπουργός Μεταφορών Steffen Bilger συνάντησε εκπροσώπους των επηρεαζόμενων οργανισμών την Πέμπτη και προειδοποίησε ότι η χαμηλή στάθμη του νερού συνιστά μεγάλη πρόκληση για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, τη βιομηχανία και τη συνολική εφοδιαστική αλυσίδα.

Η περιβαλλοντική ομάδα BUND κάλεσε τις αρχές να εστιάσουν όχι μόνο στις οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και στο να καταστήσουν τους ποταμούς πιο ανθεκτικούς στην κλιματική αλλαγή, διακρατώντας περισσότερο νερό στα φυσικά τοπία και μειώνοντας τις απολήψεις νερού κατά τις περιόδους ξηρασίας.

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Σε υψηλό συναγερμό για δασικές πυρκαγιές η Γαλλία

Στη νοτιοανατολική Γαλλία, οι πυροσβέστες διατήρησαν ισχυρή παρουσία στην περιοχή Βαρ, αφού οι αρχές δήλωσαν ότι μια μεγάλη δασική πυρκαγιά εκεί σταμάτησε μεν να επεκτείνεται, αλλά παρέμενε ικανή να αναζωπυρωθεί.

Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου, έχει καταστρέψει περισσότερα από 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι ισχυροί άνεμοι και οι εξαιρετικά ξηρές συνθήκες αφήνουν τη νοτιοανατολική Γαλλία σε πολύ υψηλό κίνδυνο για πρόσθετες πυρκαγιές.

Αν και οι θερμοκρασίες σημείωσαν πτώση στην Αγγλία, οι επιπτώσεις από τον πιο ξηρό Ιούλιο στα χρονικά ήταν εμφανείς, καθώς μια πυρκαγιά σε ξερά χόρτα έκλεισε προσωρινά τον νότιο διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου την Πέμπτη.

Τα Βαλκάνια μάχονται με τις πυρκαγιές και την ξηρασία

Το κύμα καύσωνα έφτασε στην κορύφωσή του στα Βαλκάνια την Πέμπτη, καθώς οι θερμοκρασίες πλησίασαν τους 40 °C και οι αρχές έδιναν μάχη με την ξηρασία και τις δασικές πυρκαγιές.

Στη Σερβία, οι πυροσβέστες πάλευαν να περιορίσουν αρκετές εστίες μετά από μέρες ξηρασίας. Μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε πευκοδάση δυτικά του Βελιγραδίου, ενώ μια άλλη επεκτάθηκε κοντά στην κεντρική πόλη Κράλιεβο, όπου το δύσβατο έδαφος δυσκόλεψε τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Στη γειτονική Κροατία, οι τουρίστες στο Ντουμπρόβνικ αναζητούσαν καταφύγιο στη σκιά και απέφευγαν τις παραλίες κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, καθώς οι θερμοκρασίες εκτοξεύτηκαν σταθερά κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής.

Πήγη: Associated Press