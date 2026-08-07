Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή.

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το ετήσιο μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η οποία έφυγε αιφνίδια από τη ζωή στις 7 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 34 ετών.

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» οι γονείς της, ο αδελφός της Κώστας, ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς, καθώς και πλήθος συγγενών, φίλων και πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Δένδιας και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλειά της, ο αδελφός της Κώστας προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσίευσε μια οικογενειακή φωτογραφία με την ίδια και τους γονείς τους, συνοδεύοντάς την με τρεις κόκκινες καρδιές και το σύμβολο του απείρου.

{https://www.instagram.com/kostas.samaras/p/DbqgE1TNrGX/}