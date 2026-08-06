Πυροσβέστες: Οι «ήρωες» των 900 ευρώ από τις φωτιές στο Μέγαρο Μαξίμου.

Απροστάτευτοι νιώθουν οι Πυροσβέστες στην Ελλάδα, ενώ τις τελευταίες μέρες θρηνούν νεκρούς στις μάχες με τις φωτιές. Κάθε χρόνο, εποχικοί ή όχι αποκαλούνται «ήρωες», ωστόσο όταν έρχεται η ώρα του λογαριασμού αντιμετωπίζονται με ΜΑΤ. Τα μέσα που διαθέτουν και ο τρόπος που εργάζονται, η εκπαίδευση που έχουν λάβει, δεν θυμίζουν σε τίποτα όσα κάνουν οι Ρουμάνοι που έρχονται στην Ελλάδα, ενώ την ίδια στιγμή καλούνται να ανταποκριθούν στη σκληρή καθημερινότητα μέσα στις πυρκαγιές και έξω από αυτές όταν γυρνούν στις οικογένειές τους.

Η πραγματικότητα είναι μία. Ο «ήρωας» Πυροσβέστης σήμερα ξεκινά με βασικό (μεικτό) μισθό 1150 ευρώ. Αυτό σημαίνει καθαρό βασικό μισθό στα 900 ευρώ περίπου και δουλεύει 6 μέρες την εβδομάδα, με ακανόνιστα ωράρια, πολλές φορές εκτός ισχύοντος εργατικού πλαισίου, χωρίς δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

Οι περισσότεροι πυροσβέστες στην Ελλάδα, δεν παίρνουν ούτε 1.300 ευρώ το μήνα καθαρά, ενώ για τους εποχιακούς ή τους πενταετείς που ρίχνονται κάθε χρόνο στη μάχη ο μισθός δεν φτάνει καν τα 1.000 ευρώ.

Πρόκειται για μισθούς που είναι ιδιαίτερα χαμηλοί, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει τεράστιες αυξήσεις σε μητροπολίτες. Πρόκειται για αυξήσεις από 60% έως και 95% στις μηνιαίες μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ειδικότερα αυξάνονται και εξισώνονται στο επίπεδο των 4.671,90 ευρώ οι συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 90% των συνολικών μηνιαίων μικτών αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (5.191 ευρώ).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εποχικοί πυροσβέστες: Κινητοποίηση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στις 31 Αυγούστου – Τα αιτήματά τους

Σε διαμαρτυρία προχωρούν οι Εποχικοί Πυροσβέστες, καταγγέλλοντας τον εμπαιγμό της κυβέρνησης, απέναντι στο δίκαιο αίτημά τους για μόνιμη εργασία.

«Σας πιστέψαμε, μας κοροϊδεύετε» αναφέρουν χαρακτηριστικά σε ανάρτησή τους και ανακοινώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 31 Αυγούστου, στις 11 το πρωί, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

«Συγκεντρωνόμαστε για να διαμαρτυρηθούμε απέναντι στην οκταετή κοροϊδία που βιώνουμε» τονίζουν, καθώς χιλιάδες εποχικοί πυροσβέστες μένουν εκτός προκηρύξεων λόγω του ορίου ηλικίας (έως 30 ετών) που επιβάλλεται σε κάθε προκήρυξη.

«Ήρθε η ώρα η φωνή μας να ακουστεί για πρώτη φορά απευθείας εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για το μέλλον μας. Το μήνυμά μας απευθύνεται ευθέως στον Πρωθυπουργό» αναφέρουν ακόμα.

Τέλος ξεκαθαρίζουν ότι: «Δεν ζητάμε χάρη. Ζητάμε δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και οριστικές λύσεις».