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Ρεπορτάζ του Reuters καταγράφει τη δύσκολη καθημερινότητα στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, όπου οι κάτοικοι ζουν καθημερινά υπό την απειλή ρωσικών επιθέσεων με drones.

Αντιμέτωποι με τον φόβο των ρωσικών επιθέσεων βρίσκονται καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι στην ουκρανική Ζαπορίζια, καθώς οι συνεχείς επιθέσεις της Ρωσίας με drones και πυραύλους έχουν κάνει δυσβάσταχη τη ζωή των κατοίκων, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί σε επιχειρήσεις και υποδομές.

Από τις πρώτες εβδομάδες της ρωσικής εισβολής το 2022, οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται εγκατεστημένες νότια της Ζαπορίζια, μιας σημαντικής βιομηχανικής πόλης με περίπου 700.000 κατοίκους

Ωστόσο, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά, καθώς οι επιθέσεις έχουν γίνει συχνότερες και πιο απρόβλεπτες.

Πολλοί Ουκρανοί περιγράφουν πλέον τις επιθέσεις με τον όρο «σαφάρι», καθώς τα drones φαίνονται να κυνηγούν οχήματα και ανθρώπους στους δρόμους, μια τακτική η οποία έχει παρατηρηθεί και στις πόλεις Σάμι, Χάρκοβο και Χερσόνα.

{https://x.com/visegrad24/status/2085357933324378349}

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Στόχος η πίεση στον άμαχο πληθυσμό

Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι στοχεύει αμάχους στον πόλεμο που ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι αυξανόμενες επιθέσεις έχουν στόχο όχι μόνο την καταστροφή υποδομών αλλά και την πρόκληση πανικού στους κατοίκους.

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Ο κυβερνήτης της περιοχής, Ιβάν Φεντόροφ, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν πλέον συχνότερα drones FPV αλλά και μεγαλύτερες βόμβες ολίσθησης, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές.

«Ο εχθρός δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία μέγιστης πίεσης στον άμαχο πληθυσμό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του μέσα σε υπόγειο σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο.

Η Ζαπορίζια είναι πρωτεύουσα μίας από τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που η Ρωσία έχει προσαρτήσει μονομερώς, παρότι δεν ελέγχει το σύνολο της έκτασής τους.

Παρά τις προσπάθειες των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων να προχωρήσουν προς την πόλη, η ουκρανική άμυνα έχει περιορίσει την προέλασή τους.

Drones κατά λεωφορείων και καθημερινών μετακινήσεων

Παρά τις συχνές σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, στο κέντρο της Ζαπορίζια οι κάτοικοι προσπαθούν να διατηρήσουν μια αίσθηση κανονικότητας. Ωστόσο, πολλές γειτονιές φέρουν ακόμη τα σημάδια των βομβαρδισμών.

Στη συνοικία Κόσμος, οι αρχές τοποθετούν ειδικά δίχτυα προστασίας πάνω από δρόμους, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο από τα drones FPV που έχουν πλήξει οχήματα και λεωφορεία.

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Οδηγοί λεωφορείων αναφέρουν ότι οι επιθέσεις έχουν αυξήσει την ανησυχία τόσο των εργαζομένων όσο και των επιβατών.

«Τα δίχτυα δεν μπορούν να σε προστατεύσουν από τα μεγαλύτερα όπλα», δήλωσε ένας οδηγός στο Reuters.

Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, λιγότερο από το 5% των εχθρικών drones FPV καταφέρνει να περάσει την ουκρανική αεράμυνα. Ωστόσο, στις χειρότερες ημέρες, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έως και 10 drones προκαλούν τραυματισμούς ή ζημιές.

Η δημοτική συγκοινωνία έχει ξεκινήσει δοκιμές με ειδικούς παρατηρητές drone για τους οδηγούς λεωφορείων, ενώ εξετάζεται και η χρήση πιο ανθεκτικών τζαμιών.

Μέσα στη χρονιά, 12 λεωφορεία ή τραμ έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις με drones ή εκρήξεις, χωρίς όμως να υπάρχει σχέδιο περιορισμού των δρομολογίων.

Οι κάτοικοι μαθαίνουν να ζουν με τον κίνδυνο

Η 34χρονη μοδίστρα Άνια Σίβοβα είδε ένα drone FPV να χτυπά ένα κοντινό λεωφορείο ενώ επέστρεφε στο σπίτι της.

«Ίσως έχω έναν καλό φύλακα άγγελο», είπε χαμογελώντας.

Η ίδια στέλνει την 6χρονη κόρη της σε υπόγειο νηπιαγωγείο και παραδέχεται ότι πλέον η οικογένειά της έχει προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα.

«Ακούγεται τρομερό, αλλά έχουμε συνηθίσει αυτή τη ζωή. Δυστυχώς, προς το παρόν δεν έχουμε άλλη επιλογή», ανέφερε.

Παρόμοια τακτική καταγγέλλεται και σε άλλες πόλεις της πρώτης γραμμής, όπως το Χάρκοβο, όπου οι επιθέσεις με drones έχουν χαρακτηριστεί από τις τοπικές αρχές ως ένα από τα βασικά μέσα εκφοβισμού.

Στη Ζαπορίζια, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι οι επιθέσεις με βόμβες ολίσθησης σημειώνονται πλέον αρκετές φορές την ημέρα, δημιουργώντας μια νέα, εφιαλτική ρουτίνα.