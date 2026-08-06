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Η Ισπανία κέρδισε το Μουντιάλ και ο Γκάβι δεν μπορούσε παρά να κρατήσει την υπόσχεσή του.

Ο Γκάβι το 'πε και το 'κανε: έβαψε τα μαλλιά του ροζ. Ο Ισπανός άσος της Μπαρτσελόνα είχε δηλώσει πριν το Μουντιάλ ότι αν η Ισπανία κερδίσει, θα βάψει τα μαλλιά του ροζ.

Τώρα το έκανε, γιατί όπως ο ίδιος έγραψε σε ανάρτησή του «είναι άνθρωπος που κρατά τον λόγο του».

Σε άλλους άρεσε, σε άλλους πάλι όχι. Ο Γιαμάλ ανήκει στην δεύτερη κατηγορία. Σχολίασε στην ανάρτηση του Γκάβι με emoji που κλαίνε.

{https://www.instagram.com/p/DbrX4y0AjTd/?utm_source=ig_embed&ig_rid=A-W7CbEwk9Kt0x3IS2O2XeK&img_index=1}

Σε μία άλλη ανάρτηση του Χ φαίνεται όλη η διαδικασία: το πριν, το κούρεμα και το βάψιμο των μαλλιών του.

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{https://x.com/PolymarketSport/status/2085332226426757317}

Το απόγευμα κυκλοφόρησε και βίντεο με τον ποδοσφαιριστή να προπονείται με τα νέα του μαλλιά.

{https://x.com/themomentfooty/status/2085366018105573719}