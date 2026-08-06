Το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής προχώρησε σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης εισοδήματός του.

Μια υπόθεση που δείχνει ότι τα λάθη στις διασυνοριακές φορολογικές πληροφορίες μπορούν να οδηγήσουν σε άδικες χρεώσεις, αλλά και ότι οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να δικαιωθούν, εξέτασε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ). Με την απόφαση υπ' αριθμόν 2733/2026, η ΔΕΔ ακύρωσε πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και πρόστιμο που είχαν επιβληθεί σε φορολογούμενο για το φορολογικό έτος 2018, καθώς αποδείχθηκε ότι η επιβάρυνση βασίστηκε σε λανθασμένα στοιχεία που είχαν διαβιβαστεί από τράπεζα του Μονακό.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι ελληνικές φορολογικές αρχές έλαβαν, μέσω του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών, στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο φορολογούμενος είχε εισπράξει από το εξωτερικό τόκους ύψους 22.843 ευρώ. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής προχώρησε σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης εισοδήματός του. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ: από επιστροφή φόρου 11.158 ευρώ, ο φορολογούμενος βρέθηκε να χρωστά συνολικά 16.641 ευρώ, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 100 ευρώ.

Το λάθος της τράπεζας

Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριξε από την πρώτη στιγμή ότι είχε γίνει λάθος. Όπως ανέφερε, ο τραπεζικός λογαριασμός στο Μονακό ήταν κοινός με τον πατέρα του και το ποσό των τόκων δεν αφορούσε τον ίδιο. Μάλιστα, προσκόμισε έγγραφο της τράπεζας, στο οποίο αναφερόταν ότι είχε εντοπιστεί τεχνικό σφάλμα στα στοιχεία που είχαν αποσταλεί στις φορολογικές αρχές και ότι θα γινόταν διόρθωση των πληροφοριών που είχαν σταλεί στην Ελλάδα. Παράλληλα, εξήγησε ότι ο πατέρας του είχε ήδη δηλώσει τους συγκεκριμένους τόκους και είχε πληρώσει τον φόρο που αναλογούσε.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης, η ΔΕΔ διαπίστωσε ότι η τράπεζα είχε πράγματι διορθώσει τα στοιχεία που είχαν αποσταλεί μέσω του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Από τη διόρθωση προέκυψε ότι οι τόκοι που συνδέονταν με τον λογαριασμό ανέρχονταν σε 5.559 ευρώ και ότι το ποσό αυτό είχε ήδη δηλωθεί από τον πατέρα του φορολογουμένου με τροποποιητική δήλωση εισοδήματος. Έτσι, κρίθηκε ότι ο προσφεύγων δεν είχε καμία επιπλέον φορολογική υποχρέωση.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η ΔΕΔ έκανε δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή και ακύρωσε τόσο τον πρόσθετο φόρο όσο και το πρόστιμο.