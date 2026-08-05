Η ανάδειξη του αναδόχου βάζει τέλος σε μια διαδικασία που παρέμενε σε εκκρεμότητα περίπου έξι μήνες.

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η επιλογή του αναδόχου του έργου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης. Την κατασκευή της μονάδας αναλαμβάνει η ΑΒΑΞ, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η Λάρισα Θερμοηλεκτρική αποτελεί κοινοπραξία της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία συμμετέχει με ποσοστό 35%, της ισραηλινών συμφερόντων Clavenia Ltd (38,5%), της EUSIF Larissa (6,5%) και της Volton (10%). Η ανάδειξη του αναδόχου βάζει τέλος σε μια διαδικασία που παρέμενε σε εκκρεμότητα περίπου έξι μήνες, καθώς η αξιολόγηση των προσφορών επηρεάστηκε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αυξανόμενες πιέσεις για περιορισμό της συμμετοχής κινεζικών εταιρειών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης.

Η κινεζική CEEC φέρεται να είχε καταθέσει την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, ωστόσο οι διεθνείς εξελίξεις και η ενίσχυση των αμερικανικών πιέσεων για περιορισμό της κινεζικής παρουσίας σε στρατηγικά έργα οδήγησαν σε επανεξέταση της διαδικασίας. Το ζήτημα, σύμφωνα με πληροφορίες, απασχόλησε τόσο την ελληνική όσο και την ισραηλινή κυβέρνηση, δεδομένου ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, ενώ η Clavenia αποτελεί τον βασικό μέτοχο της επένδυσης. Καθοριστική θεωρείται η πρόσφατη επικοινωνία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με τον Ισραηλινό ομόλογό του, η οποία συνέβαλε στην οριστικοποίηση της λύσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ΑΒΑΞ επικράτησε με οικονομική προσφορά που ανέρχεται περίπου στα 600 εκατ. ευρώ, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν η τεχνική επάρκεια, η εμπειρία της σε μεγάλα ενεργειακά έργα και οι εγγυήσεις υλοποίησης. Στον διαγωνισμό είχαν επίσης προσκληθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η CEEC και η METKA, η οποία τελικά δεν υπέβαλε δεσμευτική προσφορά.

Η επένδυση αφορά την κατασκευή μονάδας συνδυασμένου κύκλου (CCGT) ισχύος περίπου 870 MW στη βιομηχανική περιοχή της Λάρισας, η οποία αναμένεται να συγκαταλέγεται στις αποδοτικότερες μονάδες φυσικού αερίου της χώρας.Τέλος, η Clavenia εξετάζει την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων (data center) στην περιοχή, το οποίο θα τροφοδοτείται από τη νέα μονάδα, ενισχύοντας τη στρατηγική σημασία του έργου για την ενεργειακή και ψηφιακή ανάπτυξη της Θεσσαλίας.