«Περίπου εκείνη την ώρα θα ανεβάσω αυτό που βρήκα μέσα στον φάκελο αυτής της υποθέσεως και για να σας δείξω πόσο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί η Κοινή Γνώμη», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μετά τη χθεσινή του ανάρτηση για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, με την οποία υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο και πως η κοινή γνώμη χειραγωγείται λόγω ενός πορίσματος του ΕΔΕΛ, ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε, με νεότερη ανάρτησή του, στο θέμα, υποστηρίζοντας πως «ΚΑΝΕΝΑ σκάνδαλο με τα Πράσινα σπιτάκια δεν προκύπτει και όσα ακούτε τόσο καιρό είναι ένας συνδυασμός συγκρούσεως εμπορικών συμφερόντων και πολιτικής αντιπαράθεσης».

Ο υπουργός Υγείας απευθυνόμενος προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ρωτά: «Κύριε Πρόεδρε επιμένετε στο βίντεο που ανεβάσατε και στο οποίο υιοθετείτε όλες τις σχετικές καταγγελίες για τα «πράσινα σπιτάκια» που στηρίζονται σε αυτό το πόρισμα της ΕΔΕΛ;».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δίνει μάλιστα διορία μέχρι τις 12:00 να του απαντήσει το ΠΑΣΟΚ. «Θα περιμένω να μου απαντήσει το ΠΑΣΟΚ ως τις 12:00. Περίπου εκείνη την ώρα θα ανεβάσω αυτό που βρήκα μέσα στον φάκελο αυτής της υποθέσεως και για να σας δείξω πόσο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί η Κοινή Γνώμη αλλά και πόσο κωμική Αντιπολίτευση είναι δυστυχώς για την χώρα μας το ΠΑΣΟΚ».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Όπως σας είπα και χθες -και διαπίστωσα ότι η ανάρτηση μου αυτή είχε τεράστια απήχηση με δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες και πάρα πολλές απαντήσεις- τόσο καιρό που ακούω και διαβάζω για το «σκάνδαλο» με τα «Πράσινα Σπιτάκια» και την εταιρία Texan είχα αποφασίσει να μην ασχοληθώ και με αυτό. Ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρά την αγωνία του κ. Φιλιππάκη της «Δημοκρατίας» να με εμπλέξει και σε αυτό, δεν είχα καμία εμπλοκή πλην της παραγγελίας γνωμοδότησης από μία από τις Big 4, για να μου πει αν η τιμή που είχε προσφερθεί ήταν συμφέρουσα ή όχι και αυτό το έκανα για να διερευνήσω σχετικές καταγγελίες τότε. Σημειωτέον ότι η έκθεση έλεγε με σαφήνεια ότι η τιμή είναι απολύτως συμφέρουσα για το Δημόσιο με μια σειρά στοιχείων από όλο τον κόσμο. Η έκθεση αυτή είναι μέσα στον φάκελο της υπηρεσίας ΕΣΠΑ και φαντάζομαι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ψάχνει και εδώ το μέγα σκάνδαλο θα την βρει…ούτως ή άλλως οι διαγωνισμοί για την αγορά τους δεν έχουν γίνει από την Κυβέρνηση αλλά από Περιφέρειες και Δήμους και άρα εν γένει η εμπλοκή της Κυβερνήσεως και εδώ γίνεται για τους γνωστούς αντιπολιτευτικούς λόγους. Οταν λοιπόν τα διάβαζα έλεγα στο εαυτό μου: «όχι και σε αυτό εσύ…» και έτσι εμένα από έξω από την φασαρία. Όμως όταν πριν λίγες μέρες είδα αυτό το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη

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άλλαξα γνώμη. Δυστυχώς συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ασχοληθώ διότι πάλι πάνε να κτίσουν ένα αφήγημα σκανδάλου, διαφθοράς κλπ και θα το ξαναπώ, καμία Κυβέρνηση στο παρελθόν δεν έχει λάβει τόσα μέτρα υπέρ της διαφάνειας και κατά της διαφθοράς από την παρούσα Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκης είναι άδικη η εικόνα που έχουμε από την επικοινωνιακή μας αδράνεια επιτρέψει να εγκαθιδρυθεί στην Κοινή Γνώμη. Επειδή ασχολήθηκα λοιπόν βρήκα, και τώρα έχω πλέον ολοκληρωμένη γνώμη και άποψη και σας το λέω ξεκάθαρα: ΚΑΝΕΝΑ σκάνδαλο με τα Πράσινα σπιτάκια δεν προκύπτει και όσα ακούτε τόσο καιρό είναι ένας συνδυασμός συγκρούσεως εμπορικών συμφερόντων και πολιτικής αντιπαράθεσης. Και η τιμή ελέγχθηκε πολλαπλώς με όλους τους τρόπους που έχει το Δημόσια στα στάδια που έπρεπε και όλες οι διαδικασίες του Διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού έχουν τηρηθεί στο ακέραιο. Όχι γιατί το λέω εγώ αλλά διότι έχουν ελεγχθεί και έχει αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και άρα καμία αμφισβήτηση ως προς αυτό δεν μπορεί να υπάρχει. Θα μου πείτε όμως και ευλόγως: «τότε πως βγήκε αυτό το πόρισμα της ΕΔΕΛ (επιτροπής δημοσιονομικού ελέγχου) που μιλάει για υπερκοστολόγηση 60.000-90.000€ κλπ;» Καλή ερώτηση και έτσι ξεκινάω σήμερα αυτή την ιστορία με ένα ερώτημα ευθέως προς το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρό του που σήκωσε τόσο πολύ αυτό το θέμα και το πήρε πάνω του…. Κύριε Πρόεδρε επιμένετε στο βίντεο που ανεβάσατε και στο οποίο υιοθετείτε όλες τις σχετικές καταγγελίες για τα «πράσινα σπιτάκια» που στηρίζονται σε αυτό το πόρισμα της ΕΔΕΛ; Θα περιμένω να μου απαντήσει το ΠΑΣΟΚ ως τις 12:00. Περίπου εκείνη την ώρα θα ανεβάσω αυτό που βρήκα μέσα στον φάκελο αυτής της υποθέσεως και για να σας δείξω πόσο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί η Κοινή Γνώμη αλλά και πόσο κωμική Αντιπολίτευση είναι δυστυχώς για την χώρα μας το ΠΑΣΟΚ. Μετά τα εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας στους Σοφάδες Καρδίτσας που θα κάνω περίπου στις 11:30 και επανέρχομαι…»

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2084893836610773307}

Η χθεσινή ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Εδώ και πολλές μέρες μήν πω μήνες ακούμε και διαβάζουμε για το «τεράστιο σκάνδαλο» με τα πράσινα σπιτάκια. Όλο το αφήγημα στηρίζεται στο ότι τα πράσινα σπιτάκια κοστίζουν 300.000€ ενώ θα έπρεπε να κοστίζουν 60.000€ λόγω ενός πορίσματος της ΕΔΕΛ (Επιτροπής Δημοσιονομικού ελέγχου). Όμως τώρα αποκαλύπτεται ότι και η ανταγωνιστική της Texan εταιρία η Tomra δεν είχε δώσει 60.000€ αλλά 267.000+φπα δηλ 332.000€. Άρα; Πού ακριβώς είναι το σκάνδαλο; Έχεις δύο εταιρίες και η μεταξύ τους διαφορά είναι 5% δηλ πάνω κάτω έχουν την ίδια τιμή. Γιατί οικοδομήθηκε όλη αυτή η εικόνα; Η ΕΔΕΛ για όσους δεν το γνωριστούν επιβάλλει διορθώσεις σχεδόν σε όλα τα έργα και πολλές φορές μετά αλλάζει γνώμη, είναι όλα σκάναδαλα; Δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα ούτε την δυνατότητα να κάνει πραγματική εκτίμηση κόστους. Αλλά εδώ ένα είναι το ερώτημα, η Κοινή Γνώμη χειραγωγείται επί μήνες στο αφήγημα ότι μπορούσαμε να τα πάρουμε με 60.000€ και δίνουμε 300.000€ και τώρα αποκαλύπτεται ότι και η δεύτερη προσφορά είναι 332.000€. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά σε όλη αυτή την ιστορία…..θα επανέλθω», ανέφερε χθες ο υπουργός Υγείας.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2084631710142955959}