Η Νηστεία του Δεκαπενταύγουστου είναι αυστηρή και η κατανάλωση ψαριού επιτρέπεται μόνο στις 6 Αυγούστου, κατά τη γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Η Νηστεία του Δεκαπενταύγουστου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιόδους νηστείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και είναι αφιερωμένη στην προετοιμασία των πιστών για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και φέτος «πέφτει» Σάββατο. Διανύουμε ήδη τις πρώτες μέρες της νηστείας που ξεκίνησε την 1η Αυγούστου και σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση ολοκληρώνεται παραμονές της μεγάλης εορτής ήτοι την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια της νηστείας δεν καταναλώνονται κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και ψάρι, ενώ το λάδι και το κρασί επιτρέπονται τα Σαββατοκύριακα. Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική εξαίρεση και αυτή αφορά την γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που τιμάται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου. Ανήμερα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, η νηστεία καταλύεται για μια μέρα και οι πιστοί μπορούν να φάνε ψάρι ενώ επιτρέπεται επίσης η κατανάλωση λαδιού και κρασιού.

Τις ημέρες της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου ψάλλονται τις απογευματινές ώρες στις εκκλησίες (εκτός Κυριακής), εναλλάξ, ο «Μικρός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον», οι λεγόμενες «Παρακλήσεις».

Τι ισχύει μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο 2026

Μετά τις 6 Αυγούστου, η νηστεία συνεχίζεται κανονικά έως και την παραμονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την ημέρα της 15ης Αυγούστου, μετά τη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί μπορούν να καταλύσουν τη νηστεία. Αν η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου συμπέσει με Τετάρτη ή Παρασκευή, τότε σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού, αλλά όχι κρέατος, φέτος υπενθυμίζουμε ότι «πέφτει» Σάββατο.

Ποιες τροφές επιτρέπονται στη νηστεία

Στο καθημερινό τραπέζι μπορούν να περιλαμβάνονται Λαχανικά, Όσπρια, Πατάτες, Ζυμαρικά, Ξηροί καρποί, Ελιές, Φρούτα και Θαλασσινά. Τις ημέρες κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η κατανάλωση λαδιού, οι πιστοί αποφεύγουν επίσης το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά. Αντίθετα, στις ημέρες που επιτρέπεται το λάδι, επιτρέπεται και η κατανάλωση κρασιού ή άλλων οινοπνευματωδών, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση.

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Μεταμόρφωση του Σωτήρος: Η παράδοση, οι συμβολισμοί και το έθιμο με τα σταφύλια

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, που τιμάται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δεσποτικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η γιορτή αναφέρεται στη φανέρωση της θεϊκής δόξας του Ιησού Χριστού στο όρος Θαβώρ, λίγο πριν από τα Άγια Πάθη. Σύμφωνα με τις ευαγγελικές διηγήσεις, ο Χριστός ανέβηκε στο όρος Θαβώρ μαζί με τρεις από τους μαθητές Του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, για να προσευχηθεί. Εκεί οι μαθητές αντίκρισαν ένα μοναδικό γεγονός το πρόσωπο του Ιησού έλαμψε «ως ο ήλιος» και τα ενδύματά Του έγιναν λευκά σαν το φως. Κατά τη στιγμή της Μεταμόρφωσης εμφανίστηκαν δίπλα Του ο Μωυσής και ο Προφήτης Ηλίας, συμβολίζοντας τον Νόμο και τους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Η παρουσία τους επιβεβαίωνε τη θεϊκή φύση του Χριστού, ενώ η φωνή του Θεού Πατέρα ακούστηκε από τον ουρανό: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε».

Η Μεταμόρφωση θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της επίγειας ζωής του Χριστού, καθώς φανερώνει τη συνύπαρξη της ανθρώπινης και της θεϊκής φύσης Του. Για την Ορθόδοξη παράδοση αποτελεί προμήνυμα της Ανάστασης και εικόνα της μέλλουσας δόξας του ανθρώπου μέσα από την κοινωνία με τον Θεό. Ένα από τα πιο γνωστά έθιμα της ημέρας είναι η ευλογία των σταφυλιών και των πρώτων καρπών της γης στους ναούς. Οι πιστοί προσφέρουν σταφύλια για ευλογία, ως έκφραση ευχαριστίας προς τον Θεό για τα αγαθά της δημιουργίας. Το έθιμο έχει βαθιές ρίζες στην εκκλησιαστική παράδοση και συνδέεται συμβολικά με τη μεταμόρφωση και τον αγιασμό της φύσης. Οι πρώτοι καρποί προσφέρονται στον Θεό ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ενώ στη συνέχεια μοιράζονται στους πιστούς.