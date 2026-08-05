«Η άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, η αφοσίωση στο λειτούργημά τους, αλλά και το ανθρώπινο ενδιαφέρον που επέδειξαν από την πρώτη στιγμή, μου έδωσαν δύναμη και ασφάλεια σε μια δύσκολη περίοδο», ανέφερε ο Γιάννης Δραγασάκης.

Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε το προηγούμενο διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα ευχαρίστησε δημοσίως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

«Με την έξοδό μου από το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, η αφοσίωση στο λειτούργημά τους, αλλά και το ανθρώπινο ενδιαφέρον που επέδειξαν από την πρώτη στιγμή, μου έδωσαν δύναμη και ασφάλεια σε μια δύσκολη περίοδο.

Τους ευχαριστώ από καρδιάς για όσα προσφέρουν καθημερινά στους ασθενείς, υπηρετώντας με συνέπεια και αυταπάρνηση το δημόσιο σύστημα υγείας. Τους εύχομαι υγεία και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που επιτελούν», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Δραγασάκης.

{https://www.facebook.com/ydragasakis/posts/pfbid02VZz3dvt2vrw95JgJV8kVHV6SBTHqQztuePftVrtFvdxVDqmiQZ5HESkBjecRv5GQl}