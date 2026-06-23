«Πρόκειται για αστικό μύθο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ, αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κ. Στουρνάρας», δήλωσε ο Γ. Δραγασάκης - Για «επιλεκτική μνήμη» του Διοικητή της ΤτΕ έκανε λόγο ο Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Σε έναν νέο γύρο «συριζολογίας» για τα γεγονότα του 2015, επιδόθηκε ο Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στην εφημερίδα «Νέα Σαββατοκύριακο».

Οι ισχυρισμοί του κεντρικού τραπεζίτη στα «Νέα Σαββατοκύριακο», προκάλεσαν τη σκληρή απάντηση δύο εκ των πρωταγωνιστών της εποχής, του τότε αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη και του πρώην υπουργού Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Ωστόσο, η νέα αναφορά του κ. Στουρνάρα οδήγησε τους κ.κ. Δραγασάκη και Παπαδημητρίου στο συμπέρασμα πως δεν περιορίζεται μόνο στην ιστορική καταγραφή της δικής του εκδοχής για τα όσα διαδραματίστηκαν εκείνη την εποχή. Αντίθετα, μοιάζει με μια προσπάθεια να υπηρετήσει άλλα συμφέροντα.

Δραχμές, παράλληλα νομίσματα και άλλα «δαιμόνια»

Ο Γιάννης Στουρνάρας, με τη λήξη της τρίτης θητείας του, θα καταστεί ο μακροβιότερος επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας. Επομένως, με δεδομένο ότι θα έχει καταγράψει 18 ολόκληρα χρόνια σε αυτή τη θέση, θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί «ισόβιος». Ίσως και γι’ αυτό να τη θεωρεί «κάστρο» του.

Τις τρεις θητείες του, τους τις έχουν προσφέρει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας - δύο εξ αυτών, εκείνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρά το γεγονός ότι ο κόσμος αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, εκείνος δείχνει να προβληματίζεται ακόμα για τα όσα διαδραματίστηκαν το 2015 και ελάχιστα για τα όσα συμβαίνουν σήμερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα όσα δε προηγήθηκαν την περίοδο 2010-2014, φαίνεται να τα έχει διαγράψει από τη μνήμη του. Και ειδικά την παταγώδη αποτυχία της διετίας 2012-2014, που ήταν ο ίδιος - με εξαίρεση τους τελευταίους μήνες - ο υπουργός Οικονομικών μιας κυβέρνησης που παρέδωσε στην επόμενη, μια χώρα με άδεια ταμεία.

Οι αναμνήσεις του Κεντρικού Τραπεζίτη, εντελώς τυχαία επανέρχονται στο προσκήνιο με την ίδρυση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ανέφερε, η τότε κυβέρνηση «φλέρταρε» με την ιδέα ενός παράλληλου νομίσματος, αλλά και με την επιστροφή στη δραχμή.

Τελικά, εκείνη η κυβέρνηση πέτυχε εκείνο που δεν κατάφεραν οι προηγούμενες. Να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια - που την έβαλαν τα κόμματα που τον έκαναν υπουργό και διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

Και η χώρα έμεινε στο ευρώ και ο ελληνικός λαός πλήρωσε την «δημοσιονομική προσαρμογή» όλων αυτών των ετών, όπως πλήρωσε νωρίτερα και τα χρόνια της «ισχυρής Ελλάδας». Όπως πληρώνει και σήμερα. Και έζησαν αυτοί (Στουρνάρας και σια) καλά και οι εργαζόμενοι πολύ χειρότερα.

Απάντηση Δραγασάκη - Παπαδημητρίου

Το «ξαναζεσταμένο φαΐ» που προσπάθησε να «σερβίρει» ξανά ο Γιάννης Στουρνάρας, προκάλεσε την έντονη αντίδραση δύο εκ των πρωταγωνιστών της εποχής. Του τότε αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη και του πρώην υπουργού Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, που διέψευσαν τα λεγόμενα του.

«Πρόκειται για αστικό μύθο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ, αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κ. Στουρνάρας», δήλωσε ο Γ. Δραγασάκης, στα «Παραπολιτικά 90,1». «Είναι ψέμα, με ξενίζουν όλα αυτά, ο κ. Στουρνάρας από ότι φαίνεται ασχολείται με άλλα πράγματα παρά με τα καθήκοντά του», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδημητρίου, με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, έκανε αναφορά στην «επιλεκτική μνήμη» του Γ. Στουρνάρα.

«Στη συνάντησή μας στην Τράπεζα της Ελλάδας λοιπόν, αφού ο ίδιος μου μίλησε για πράγματα που δεν θα ήθελα να θίξω, καθώς ως φαίνεται δεν είμαστε όλοι ίδιοι, στη συζήτηση πάνω αναφέρθηκα στην εναλλακτική λύση ενός παράλληλου/ συμπληρωματικού νομίσματος σε περίοδο κρίσης τύπου Ελβετίας. Πάντα εντός της ζώνης του ευρώ. Οι επιστημονικοί προβληματισμοί μου ήταν γνωστοί και ήδη τότε περιλαμβάνονταν στη διεθνή βιβλιογραφία», ανέφερε ο πρώην υπουργός.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «αργότερα στη θητεία μου ως υπουργός Ανάπτυξης οι πάντες ξέρουν πως ουδέποτε εισηγήθηκα τέτοια μέτρα. Υπήρχαν άλλες εναλλακτικές που εφαρμόστηκαν και μέχρι τότε δεν είχαν εφαρμοστεί. Η χώρα άρχισε να επιστρέφει στην ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει, όχι μόνο το επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο συζητούσα στη συνάντηση που αναφέρει, αλλά κυρίως τις σημερινές σκοπιμότητες των δηλώσεών του και των υπονοούμενων που απορρέουν από αυτές».