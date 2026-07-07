Γάλλος φούρναρης μπέρδεψε τον Τσιτσιπά με τον γάλλο διεθνή ποδοσφαιριστή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν παίκτης της εθνική Γαλλίας στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι κάτι που προφανώς δεν ισχύει, όμως αυτή την εντύπωση είχε ένας φούρναρης στο Παρίσι.

Ο Τσιτσιπάς μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του στο Wimbledon βρέθηκε στο Παρίσι. Όταν πήγε σε ένα φούρνο, ο υπάλληλος τον πέρασε για τον Αντουάν Γκριεζμάν, καθώς τα μακριά ξανθά μαλλιά του Τσιτσιπά του θύμισαν τον Γάλλο ποδοσφαιριστή.

Το περιστατικό μοιράστηκε ο ίδιος ο Τσιτσιπάς με ανάρτησή του στο X, όπου έγραψε χαρακτηριστικά: «Αγοράζοντας ψωμί στο Παρίσι. Ο φούρναρης πάγωσε. “Είσαι ο Γκριεζμάν;” Εγώ είπα όχι, αλλά μού έδωσε μία μπαγκέτα έτσι κι αλλιώς, χωρίς να μου τη χρεώσει».

{https://x.com/stefanos/status/2074480804122529836}

Για την ιστορία, ο 35χρονος Αντουάν Γκριεζμάν αποχώρησε φέτος από την Ατλέτικο Μαδρίτης, παίρνοντας μεταγραφή στο MLS και πιο συγκεκριμένα στους Ορλάντο Σίτι.