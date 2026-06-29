«Θέλω πρόσκληση», φώναξε στο ζευγάρι ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Wimbledon.

Πρόταση γάμου έγινε στο κορτ, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Wimbledon και ο Σέρβος δεν έχασε την ευκαιρία: αυτοπροσκλήθηκε σε γάμο.

Ένας άνδρας αποφάσισε να κάνει τη… μεγάλη ερώτηση στη σύντροφό του κατά τη διάρκεια του Γκραν Σλαμ και από την αντίδρασή του ήταν εμφανές πως πήρε την πολυπόθητη απάντηση.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που εκείνη την ώρα αντιμετώπιζε τον Γιμπίνγκ Γου συνεχάρη το ζευγάρι, αλλά γύρισε πίσω για να τους φωνάξει: «Θέλω πρόσκληση για τον γάμο». Όπως ήταν αναμενόμενο, εκείνοι δεν του είπαν όχι.

{https://x.com/atptour/status/2071686487284875707}

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Wimbledon: Ο νικητής απέναντι στον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-0 σετ (6-1, 6-4, 6-2) τον Ουγκό Γκαστόν στο πρώτο του ματς στο φετινό Wimbledon και πλέον περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Νόβακ Τζόκοβιτς- Γιμπίνγκ Γου.

Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας- που παραμονές του τουρνουά τερμάτισε, ξανά, τη συνεργασία του με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, σε προπονητικό επίπεδο- προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon για πρώτη φορά από το 2024.

«Μου λείπει ο τρόπος που έπαιζα τα τελευταία χρόνια. Και σήμερα, όσο ήμουν στο κορτ, σκεφτόμουν τις μεγάλες μάχες που έχω δώσει στο Wimbledon στο παρελθόν», δήλωσε μετά το πρώτο του ματς στο τουρνουά, στο οποίο έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι τον τέταρτο γύρο.

«Ο σημερινός αγώνας ήταν κάπως μια επιστροφή νοητικά στον τρόπο που ξεκίνησα αυτό το ταξίδι στο Γουίμπλεντον, στα junior τουρνουά, προσπαθώντας να φτάσω ψηλά. Έπαιξα πολύ καλό τένις», είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που έχει υποχωρήσει στο Νο87 της παγκόσμιας κατάταξης και συμπλήρωσε: «Προσπαθώ να ξαναβρώ κάποια από τα στοιχεία και τον τρόπο σκέψης που είχα στο παρελθόν και να τα εφαρμόσω με σωστό, οργανωμένο τρόπο στο σημερινό παιχνίδι».