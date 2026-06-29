Η Βραζιλία ολοκλήρωσε την ανατροπή στο φινάλε της αναμέτρησης και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

Με λυτρωτή τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στο 90+6' η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με σκορ 2-1 και προκρίθηκε στην φάση των 16 του Μουντιάλ 2026.

Το πρώτο ημίχρονο άνηκε αποκλειστικά στους Ιάπωνες, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 1-0. Το σκορ για τους «Σαμουράι» άνοιξε στο 29΄ ο Σάνο, ο οποίος έκλεψε τη μπάλα στο κέντρο, έφτασε ανενόχλητος έξω από τη μεγάλη περιοχή και με συρτό σουτ νίκησε τον Άλισον.

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Η Βραζιλία δεν απείλησε ιδιαίτερα την εστία του Σουζούκι, με την εικόνα στο πρώτο 45λεπτο να είναι απογοητευτική.

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Η εικόνα άλλαξε ριζικά στην επανάληψη. Η Σελεσάο μπήκε αποφασιμένη και πολιόρκησε την εστία των Ιαπώνων. Η ισοφάριση ήρθε στο 56'. Ο Γκιμαράες έκανε τη σέντρα και ο Κασεμίρο με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-0.

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Στο 57΄ η Βραζιλία άγγιξε την ανατροπή έπειτα από μαγική ενέργεια του Βινίσιους. Ο Βίνι «άδειασε» τον Τομιγιάσου, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, ωστόσο ο Σουζούκι με τη βοήθεια του κάθετου δοκαριού στέρησαν ίσως το γκολ της διοργάνωσης.

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Η Βραζιλία συνέχισε να είναι καταιγιστική, με τον Βινίσιους, τον Ραγιάν και τον Γκιμαράες να ταλαιπωρούν την άμυνα των Ιαπώνων.

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Το πολυπόθητο γκολ ήρθε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Γκιμαράες είδε τον Μαρτινέλι στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής και εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σουζούκι, στέλνοντας τη Σελεσάο στους 16, ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

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Κοντράστ συναισθημάτων στο Χιούστον με το σφύριγμα της λήξης, με τους Βραζιλιάνους να πανηγυρίζουν την πρόκριση και τους Ιάπωνες να είναι απαρηγόρητοι, καθώς για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση μένουν εκτός στον πρώτο γύρο των νοκ-αουτ.