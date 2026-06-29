Συνεχίζεται η δράση στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία απόψε και η Γερμανία κοντράρεται με την Παραγουάη, στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, ενώ τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία παίζει με το Μαρόκο.

Η αρχή γίνεται με την αναμέτρηση της «σελεσάο» με την Ιαπωνία (20:00). Οι Βραζιλιάνοι, που έχουν αναδειχθεί πέντε φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές, αλλά η τελευταία φορά ήταν πριν από 24 χρόνια, έρχονται αντιμέτωποι με τους Ιάπωνες οι οποίοι σίγουρα μπορούν να ασκήσουν πίεση, αλλά δεν έχουν νικήσει έως τώρα σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αντσελότι: Έτοιμος ο Νεϊμάρ να παίξει περισσότερο

Ο Κάρλο Αντσελότι ελπίζει ότι θα έχει διαθέσιμο τον Νεϊμάρ για περισσότερα λεπτά και δήλωσε πως η Βραζιλία είναι έτοιμη για όλα. Ο πρώτος σκόρερ της «σελεσάο», που επιστρέφει προσεκτικά από τον τραυματισμό του, έπαιξε περίπου 15 λεπτά στη νίκη επί της Σκωτίας με 3-0.

«Την τελευταία εβδομάδα η πρόοδός του ήταν σημαντική. Δυστυχώς, δεν μπορούσε να παίξει πάνω από 15 λεπτά νωρίτερα, αλλά τώρα τα πάει αρκετά καλά για να παίξει περισσότερο», δήλωσε ο Αντσελότι.

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Η Ιαπωνία νίκησε τη Βραζιλία 3-2 σε φιλικό τον περασμένο Οκτώβριο στο Τόκιο και ο Αντσελότι δήλωσε ότι εκείνο το ματς του έδωσε μια εξαιρετική εικόνα για το τι να περιμένει σήμερα. «Η Ιαπωνία είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, τους σεβόμαστε απόλυτα και θα προετοιμαστούμε για αυτό το ματς σαν να είναι τελικός, επειδή για εμάς είναι τελικός», υπογράμμισε.

Μουντιάλ 2026: Γιατί όχι και τη Γερμανία;

Στις 23:30, οι τέσσερις φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές Γερμανοί αντιμετωπίζουν την επικίνδυνη Παραγουάη. Ο προπονητής της Παραγουάης, Γκουστάβο Αλφάρο επεσήμανε ότι ήδη έχουν νικήσει την Αργεντινή και τη Βραζιλία στα προκριματικά για το Μουντιάλ 2026, οπότε γιατί να μην τα καταφέρουν και κόντρα στη Γερμανία. Η Παραγουάη έκανε κακή αρχή, χάνοντας με 4-1 από τις ΗΠΑ στην πρεμιέρα, αλλά στη συνέχεια νίκησε την Τουρκία (1-0) και σε συνδυασμό με την ισοπαλία κόντρα στην Αυστραλία (0-0) έφτασε στους «32».

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Μουντιάλ 2026: Το ματς που ήρθε πολύ νωρίς

Στις 04:00 τα ξημερώματα η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο, σε ένα ματς που έρχεται… πολύ νωρίς στο Μουντιάλ 2026, σύμφωνα με τον προπονητή των «Οράνιε», Ρόναλντ Κούμαν.

«Είμαστε και οι δύο ομάδες που θα έπρεπε να προχωρήσουν περισσότερο στη διοργάνωση. Είναι πολύ σημαντικό ματς και έρχεται λίγο νωρίς στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αλλά για αυτό θα είναι πολύ ελκυστικό, θα παίξουμε επιθετικά», δήλωσε.

Το Μαρόκο ολοκλήρωσε αήττητο τη φάση των ομίλων, αλλά χρειάζεται διαφορετική νοοτροπία στα νοκ άουτ ματς, υπογράμμισε ο προπονητής του, Ναμπίλ ουαμπί. «Αυτό το ματς είναι διαφορετικό και απαιτεί διαφορετικές λύσεις. Με αυτή τη νοοτροπία θα μπούμε στο παιχνίδι», τόνισε.

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Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

29/6 20:00 Βραζιλία - Ιαπωνία (ΕΡΤ 1)

29/6 23:30 Γερμανία - Παραγουάη (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

30/6 04:00 Ολλανδία - Μαρόκο (ΕΡΤ 1)

30/6 20:00 Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

1/7 00:00 Γαλλία - Σουηδία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Μουντιάλ 2026: Η πορεία προς τον τελικό