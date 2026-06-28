Με την εμφάνισή του επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σταθερότητα και την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση στη φετινή σεζόν.

Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική νίκη στο ενεργητικό του, κατακτώντας την πρώτη θέση στο 3ο Piraeus Street Long Jump, που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, χαρίζοντας μοναδικό θέαμα στους χιλιάδες φιλάθλους που βρέθηκαν στην εντυπωσιακή διοργάνωση.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής πραγματοποίησε καλύτερο άλμα στα 8,39 μέτρα, επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να του χαρίσει την κορυφή απέναντι σε ένα ιδιαίτερα ποιοτικό διεθνές πεδίο συμμετοχών.

Η διοργάνωση, που εντάσσεται στο World Athletics Continental Tour, μετέτρεψε το κέντρο του Πειραιά σε ένα υπαίθριο στάδιο στίβου, προσελκύοντας κορυφαίους άλτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και πλήθος θεατών που δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

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