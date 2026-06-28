Η επίδοση αυτή προσθέτει ακόμη μία σημαντική διάκριση στο ενεργητικό του Έλληνα επικοντιστή, ο οποίος παραμένει σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση ενόψει των επόμενων διεθνών υποχρεώσεων.

Μια ακόμη σταθερή και υψηλού επιπέδου εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League του Παρισιού, κατακτώντας την τρίτη θέση στο επί κοντώ με καλύτερο άλμα στα 5,83 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη συνέπειά του στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, παραμένοντας ανταγωνιστικός απέναντι στην ελίτ του αγωνίσματος και διεκδικώντας με αξιώσεις μια θέση στο βάθρο.

Ο Καραλής κατάφερε να διαχειριστεί τις προσπάθειές του και να «κλειδώσει» την τρίτη θέση, συνεχίζοντας τη σταθερή παρουσία του στις κορυφαίες διοργανώσεις της σεζόν.

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