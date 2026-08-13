Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Αναλυτικά:

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 6,στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.