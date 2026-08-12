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Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. Έκτακτη συνεδρίαση στις 3 μμ υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές στο «κόκκινο» και στο «πορτοκαλί»

Σύμφωνα με τα στοιχεία του χάρτη, παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιφέρειες της χώρας:

Κατάσταση Συναγερμού / Πολύ Υψηλός Κίνδυνος (Κατηγορία 4 - Πορτοκαλί / Κόκκινες ζώνες): Στο επίκεντρο βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, η Πελοπόννησος, καθώς και νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου (όπως η Χίος, η Λέσβος και η Σάμος), όπου ο δείκτης επικινδυνότητας φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα.

Υψηλός Κίνδυνος (Κατηγορία 3 - Κίτρινο): Αυξημένη προσοχή απαιτείται στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της Θράκης, της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Κρήτης και των νησιών του Ιονίου.

Μέση έως Χαμηλή Επικινδυνότητα (Κατηγορίες 1 & 2 - Πράσινο / Μπλε): Περιορίζεται κυρίως σε ορισμένες βορειοδυτικές περιοχές της χώρας.

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Μάλιστα, σήμερα στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά με θέμα τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο 13 Αυγούστου 2026. Δήλωση Υπουργού.