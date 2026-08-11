Σε βάρος των συλληφθέντων επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Σε τέσσερις συλλήψεις και τσουχτερά πρόστιμα προχώρησε η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την άμεση κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ), για φωτιές σε Αττική, Ζάκυνθο και Λέσβο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, συνελήφθησαν δύο άτομα για τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα (11/08), στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις ένας συνελήφθη γιατί άναψε ψησταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.

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Στον Μαραθιά Ζακύνθου, σήμερα στις 08:52, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου δύο άνδρες, ένας 50χρονος ημεδαπός, και ένας 40χρονος αλλοδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, προκλήθηκε από ένα όχημα αναψυχής παντός εδάφους/ερήμου, που μετέφερε τουρίστες για να βλέπουν τα αξιοθέατα.

Στη Σταμάτα Αττικής, χθες και περίπου στις 20:30, συνελήφθη ένας 33χρονος ημεδαπός στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, καθώς άναψε φορητή ψησταριά με κάρβουνα, σε αύλειο χώρο μονοκατοικίας, σε περιοχή μεικτής ζώνης με δασική βλάστηση, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 4 (πολύ υψηλός). Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

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Στη Λέσβο, σήμερα και περί ώρα 12:00, 63χρονος ημεδαπός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου, κατά τη διάρκεια περιπολίας για την πρόληψη αγροτοδασικών πυρκαγιών, στην Τ.Κ. Περάματος Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης, να εκτελεί θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4. Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Κατόπιν προφορικής εντολής της εισαγγελέως Υπηρεσίας Μυτιλήνης, κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιόν της αύριο.

692 πρόστιμα από την αρχή του έτους

Σημειώνεται ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 11 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 692 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.071.205,24 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 281 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 252 (89,68%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,32%) από πρόθεση.