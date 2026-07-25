Η επίδοση αυτή ήταν αρκετή για να του χαρίσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο, χωρίς να χρειαστεί να συνεχίσει σε μεγαλύτερα ύψη.

Την απόλυτη κυριαρχία του στο ελληνικό επί κοντώ επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, περνώντας τον πήχη στα 5,80 μέτρα.

Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής έφτασε έτσι στην έκτη διαδοχική κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του στο αγώνισμα, παρά το δύσκολο ξεκίνημα που είχε στον τελικό.

Ο Καραλής μπήκε στον αγώνα από τα 5,66 μέτρα, όπου χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να ξεπεράσει τον πήχη, δείχνοντας όμως την εμπειρία και την ψυχραιμία του όταν βρέθηκε υπό πίεση. Από εκεί και πέρα ανέβασε την απόδοσή του, πέρασε επιτυχημένα τα 5,80 μέτρα και εξασφάλισε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Η νίκη στον Βόλο αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της εξαιρετικής αγωνιστικής κατάστασης του Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

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