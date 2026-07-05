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Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης στο μίτινγκ «Fly Athens», δεν κατάφερε να περάσει σε τρεις προσπάθειες τα 5.91 μ. τερματίζοντας στην τρίτη θέση.

Μακριά από τον καλό του εαυτό έμεινε ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης στο μίτινγκ «Fly Athens», δεν κατάφερε να περάσει σε τρεις προσπάθειες τα 5.91 μ. τερματίζοντας στην τρίτη θέση.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε πολύ καλά περνώντας τα 5.61 μ. με την πρώτη, ενώ το ίδιο έκανε και στα 5.81 μ. η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη.

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Ο Έλληνας αθλητής δεν κατάφερε να περάσει τα 5.91 μ. σε τρεις προσπάθειες με αποτέλεσμα να καταταγεί στην τρίτη θέση του μίτινγκ, πίσω από Τιμπό Κολέ και Κρίς Νίλσον που συνεχίζουν ακόμα.

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«Θα έρθει στην Αθήνα ο Ντουπλάντις. Είμαι έτοιμος να πηδήξω ψηλά στο ευρωπαϊκό» δήλωσε ο Καραλής.

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