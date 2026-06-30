Στις ένοπλες δυνάμεις 7 αθλητές που κατέκτησαν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού, ανάμεσά τους Καραλής και Χρήστου.

Τις στολές των ενόπλων δυνάμεων φόρεσαν επτά Ολυμπιονίκες που ανέβηκαν στο βάθρο στο Παρίσι το 2024- ανάμεσά τους ο Απόστολος Χρήστου και ο Εμμανουήλ Καραλής- οι οποίοι ορκίστηκαν σε τελετή στη Λέσχη Αξιωματικών.

Πλέον, ο Απόστολος Χρήστου είναι ανθυπολοχαγός, όπως και ο Θεόδωρος Τσελίδης και η Ζωή Φίτσιου, ενώ σημαιοφόρος είναι ο Εμμανουήλ Καραλής και η Δήμητρα- Ελένη Κοντού και ανθυποσμηναγός ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου και ο Πέτρος Γκαϊδατζής.

Στην τελετή ορκωμοσίας, στην οποία παρέστη ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης και ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, ορκίστηκαν οι Ολυμπιονίκες:

Ανθυπολοχαγός (ΠΖ) Απόστολος Χρήστου (Κολύμβηση)

Ανθυπολοχαγός (ΤΘ)Θεόδωρος Τσελίδης (Τζούντο)

Ανθυπολοχαγός (ΥΠ) Ζωή Φίτσιου (Κωπηλασία)

Σημαιοφόρος Εμμανουήλ Καραλής (στίβος)

Σημαιοφόρος (ΟΛ) Δήμητρα Ελένη Κοντού (Κωπηλασία)

Ανθυποσμηναγός Αντώνιος Παπακωνσταντινου (Κωπηλασία)

Ανθυποσμηναγός Πέτρος Γκαϊδατζής (Κωπηλασία)

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Δαβάκης σε Ολυμπιονίκες: Ανοίγουμε τις πύλες των ενόπλων δυνάμεων

«Σήμερα υποδεχόμαστε επίσημα στις τάξεις του στρατεύματος αθλητές κορυφαίου επιπέδου, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη τιμήσει και ανυψώσει το εθνόσημο στα πιο ψηλά σκαλιά του παγκόσμιου αθλητισμού», δήλωσε ο Θανάσης Δαβάκης, υπενθυμίζοντας πως στην αρχαιότητα γκρέμιζαν τα τείχη για τους Ολυμπιονίκες.

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«Εμείς σήμερα δεν γκρεμίζουμε τείχη, αλλά ανοίγουμε τις πύλες των ένοπλων δυνάμεων, αυτού του ιερού χώρου για την πατρίδα μας, η οποία οφείλει την ύπαρξή της στις θυσίες των παιδιών της, τα οποία έδωσαν μάχες για την ελευθερία και την ανεξαρτησία», συμπλήρωσε.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ευχήθηκε στους Ολυμπιονίκες «καλή και ευδόκιμη σταδιοδρομία στα νέα σας καθήκοντα, με την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα υπηρετήσετε τις ένοπλες δυνάμεις με την ίδια ακριβώς αυταπάρνηση, το πάθος και την αξιοπρέπεια που επιδείξατε όλα αυτά τα χρόνια στους διεθνείς αθλητικούς στίβους».

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