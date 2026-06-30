Η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον και τη δράση να παραμένουν αμείωτα.

Η δράση για τους «32» του Μουντιάλ 2026 ξεκινά με την αναμέτρηση της Ακτής Ελεφαντοστού κόντρα στη Νορβηγία στις 20:00. Οι Ιβοριανοί βρίσκονται για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ακτή Ελεφαντοστού προκρίθηκε με δύο νίκες στον όμιλό της απέναντι σε Εκουαδόρ (1-0) και Κουρασάο (2-0), ενώ ηττήθηκε από τη Γερμανία (2-1), η οποία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση έπειτα από τον αποκλεισμό-σοκ από την Παραγουάη.

Από την άλλη, οι Βίκιγνκς έχουν έρθει στο Μουντιάλ και δείχνουν πώς δεν αστειύονται. Η Νορβηγία έκανε δύο νίκες στον όμιλο (4-1 το Ιράκ, 3-2 τη Σενεγάλη), ενώ ηττήθηκε με 4-1 από τη Γαλλία. Η ήττα δεν στοίχισε στους Νορβηγούς, με τον Στάλε Σολμπάκεν να επιλέγει να κάνει διευρυμένο rotation, ξεκουράζοντας τους βασικούς παίκτες.

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Φαβορί η Γαλλία απέναντι στη Σουηδία

Τα μεσάνυκτα βρίσκουν αντιμέτωπες Γαλλία και Σουηδία. Οι «Τρικολόρ» είναι το μεγάλο φαβορί, με την επίθεση τους να πετάει «φωτιές». Τα 10 τέρματα σε τρεις αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων είναι ενδεικτικά. Από την άλλη, η Σουηδία έχει ένα σύνολο το οποίο μπορεί να κάνει την έκπληξη. Οι Σουηδοί ήταν καταιγιστικοί στην πρεμιέρα απέναντι στη Τυνησία κερδίζοντας 5-1, ωστόσο στη δεύτερη αγωνιστική γνώρισαν την ήττα με το ίδιο σκορ από την Ολλανδία. Η ισοπαλία απέναντι στην Ιαπωνία της έδωσε την πρόκριση στουε 32 ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.

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Θα προκριθούν στην επόμενη φάση οι συνδιοργανωτές;

Το Μεξικό σάρωσε στον όμιλό του, κάνοντας το 3/3 απέναντι σε Τσεχία, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα. Από την άλλη, το μαχητικό Εκουαδόρ ξεκίνησε με ήττα απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού (1-0), ισοπαλία (0-0) κόντρα στο Κουρασάο, ενώ έκανε ψυχωμένη νίκη με 2-1 κόντρα στη Γερμανία, παίρνοντας την πρόκριση ως καλύτερη τρίτη.

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Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

30/06 20:00 Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

01/07 00:00 Γαλλία - Σουηδία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

01/07 04:00 Μεξικό - Εκουαδόρ (ΕΡΤ 1)

Ο δρόμος για τον τελικό