Το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Τις ευχές του για τη μεγάλη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με μήνυμά του για τον Δεκαπενταύγουστο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο, με υγεία και ευημερία για κάθε οικογένεια, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που, όπως σημείωσε, συνοδεύει τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.

«Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της Γης, με υγεία και ευημερία σε κάθε οικογένεια», ανέφερε στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να κρατήσουν από τη σημερινή ημέρα το βαθύτερο μήνυμά της, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για αλληλεγγύη, ενότητα και στήριξη μεταξύ των ανθρώπων.

«Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της: να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε, παράλληλα, το μήνυμα του Δεκαπενταύγουστου με την ανάγκη για μια ισχυρότερη χώρα και μια δικαιότερη κοινωνία, επισημαίνοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας.

«Με ελπίδα και ενότητα, μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη», κατέληξε στο μήνυμά του ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Κοίμηση της Θεοτόκου.