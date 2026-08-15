Μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης, αναμένεται να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οικία στην περιοχή Μοιραίικα Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην περιοχή, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν και ανέσυραν από την οικία έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2088549622562099457}

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και να κατασβέσουν την πυρκαγιά.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του άνδρα, ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στην οικία.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης, αναμένεται να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.