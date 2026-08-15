Ετοιμάζεται για τις επόμενες κούρσες ο Απόστολος Χρήστου.

Την πρόκριση για τα ημιτελικά των 100μ ύπτιο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι πήρε το πρωί του Σαββάτου 15/8 ο Απόστολος Χρήστου.

Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής κολύμπησε στην 7η και τελευταία προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε άνετα 1ος με 52:73 και προκρίθηκε στα ημιτελικά με τον καλύτερο χρόνο απ' όλους όσους μετείχαν στους προκριματικούς.

Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του ίδιου αγωνίσματος. Τερμάτισε 6ος στην 6η προκριματική σειρά με 54:17 και ήταν 21ος στη συνολική κατάταξη.

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